Île Saint-Quentin: retour de la tarification le 19 juin

La gratuité d’accès à l’île Saint-Quentin prendra fin à partir du 19 juin.

Cette décision n’est pas tributaire aux débordements constatés il y a un peu plus d’une semaine sur la plage de l’île Saint-Quentin, mais fait plutôt suite à l’augmentation des services qui y seront offerts à partir de cette date.

Le 19 juin coïncidera notamment avec l’ouverture de la piscine et le retour d’une offre d’activités pour la saison estivale. La sortie de Trois-Rivières de la zone rouge et la levée du couvre-feu ont également eu un impact dans la décision.

«On est plus dans un retour à la normale, souligne le maire Jean Lamarche. Dans le contexte de la COVID-19, on avait voté une gratuité à l’île Saint-Quentin pour la période hivernale pour inviter la population à prendre l’air durant l’hiver et il fallait en voter la fin pour ramener la tarification. Avec la reprise de plusieurs services, c’était le moment pour le faire.»

Initialement, la gratuité devait s’étendre jusqu’au 15 mars, mais le 6 avril, cette période avait été prolongée puisque le parc de l’île Saint-Quentin n’était pas en mesure d’offrir certains services supplémentaires, comme l’accès au bloc sanitaire, en raison de la pandémie, le tout jumelé au manque de ressources en place.

En parallèle, les discussions se poursuivent concernant la tarification et la révision des heures d’ouverture pour l’été. Différents scénarios relatifs à l’accessibilité de l’île sont à l’étude.

À terme, l’objectif est de proposer un modèle financier optimal pour la Ville, tout en limitant la hausse de la taxation municipale et dans le respect de la politique de développement durable et de la Vision 2030.

Dans la réflexion, plusieurs éléments seront à considérer : l’optimisation de la tarification à la juste valeur marchande, l’impact du stationnement à minimiser, le respect de la capacité d’accueil du site, le contrôle de la clientèle, la fragilité de l’écosystème, le transport actif, collectif et alternatif, ainsi que l’exploration des différents modèles de financement.

Les scénarios plus précis seront présentés aux élus à la fin du mois de juin. «Cette démarche se fait en parallèle. On pourra évaluer les options. Il n’est pas impossible que ça passe par des discussions dans le cadre du budget. Il n’y aura pas de gratuité totale à l’île Saint-Quentin. On est à évaluer qui va payer : tous les usagers, seulement les usagers qui viennent en voiture ou encore tous les citoyens de la ville», précise le maire.