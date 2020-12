Île Saint-Quentin : l’accès gratuit cet hiver

À compter du 10 décembre, les Trifluviens n’auront pas de frais à payer pour accéder à l’île Saint-Quentin pour la saison hivernale.

Cette mesure vient s’inscrire dans une série de propositions hivernales que souhaite donner la Ville de Trois-Rivières à la population afin de les inviter à prendre l’air durant l’hiver.

«C’est aussi une question de qualité de vie, sans compter que prendre l’air est bon pour la santé mentale, fait remarquer le maire Jean Lamarche. Il faut rappeler que la gratuité à l’île Saint-Quentin est une mesure temporaire qui n’est pas prévue dans les prochaines années. C’est relié à une programmation en réaction à la pandémie de COVID-19.»

Durant la saison hivernale, l’île Saint-Quentin sera fermée du lundi au mercredi. Elle sera ouverte le jeudi et le vendredi de 11h à 16h et de 9h à 16h le samedi et le dimanche. L’accès gratuit à l’île Saint-Quentin sera en vigueur jusqu’au 15 mars.

En plus de bonifier les activités actuelles, de nouvelles activités seront proposées afin d’énergiser la ville et le moral de la population en mettant en valeur le potentiel des espaces verts, des infrastructures municipales et de certaines activités.

La programmation, en constante évolution, propose des activités extérieures et intérieures en pratique libre ou en bulle familiale. Que ce soit l’accès à des plateaux sportifs ou encore aux patinoires extérieures, les activités ont été planifiées dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Par ailleurs, le nouveau parc linéaire des Côteaux sera exceptionnellement déneigé cet hiver pour permettre la marche, la course et le cyclisme. L’accès au site extérieur du Lieu historique national des Forges-du-Saint-Maurice sera également possible. Aussi, le déneigement de certains stationnements et sentiers dans les parcs, l’ouverture de pavillons chauffés, etc. sont également envisagés.

La Ville entend également ajouter une touche de féerie dans les parcs. Au programme : des lumières dans les arbres, de la musique, des feux de foyer et de l’animation pour créer une ambiance particulière et chaleureuse.

De nouvelles animations et activités seront également proposées dès le début de l’année 2021.