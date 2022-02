Il y aura du baseball parascolaire à Trois-Rivières

C’est maintenant officiel, l’Académie les Aigles pourra aller de l’avant avec la création de son programme parascolaire en baseball. Une trentaine de joueurs seront visés et pour l’instant, le Séminaire Saint-Joseph et l’École secondaire des Pionniers seront affiliés à l’Académie.

Rappelons que l’Académie les Aigles avait d’abord lancé une campagne d’autofinancement via la plateforme La Ruche dans le but d’amasser plus de 62 000$, montant qu’allait ensuite doubler le Fond mille et UN pour la jeunesse.

« Ça représente de nombreuses heures de discussion et de nombreuses heures de préparation pour en arriver là et on est très fier. C’était important pour nous, mais surtout pour nos jeunes adolescents. La première date d’entrée est le 31 mars et on va y aller par période de quatre mois. Pour l’instant, nous avons deux écoles avec nous, pour une question de proximité, mais si d’autres écoles veulent nous approcher, on est ouvert, même aux écoles à l’extérieur de Trois-Rivières », a témoigné Pascal Boislard, président de L’Académie les Aigles.

« On veut former de bons citoyens alors au-delà du sport, on est allé chercher des partenaires qui pourront même offrir des emplois à nos jeunes. On va pouvoir les encadrer à travers tout ça. Pour l’instant, on vise 30 jeunes. Est-ce qu’on va commencer avec cinq jeunes et en avoir 30 dans trois ans? On ne le sait pas, mais c’est ce qu’on vise. »

En plus de bénéficier de conseils des entraîneurs, ainsi que d’une programmation d’entraînement adaptée, les athlètes seront encadrés dans l’objectif d’adopter de saines habitudes vie grâce à l’intégration de différents professionnels de la santé, entre autres.

« On va offrir une programmation à l’année, soit trois périodes de quatre mois, avec des objectifs différents par période », confie pour sa part Jean-Philippe Martin, kinésiologue et entraîneur à L’Académie les Aigles. « Pour la période du 31 mars, on va travailler sur l’ajustement et le maintien durant leur saison de baseball. Pour ceux qui entrent le 31 juillet, on tombe dans la préparation du hors-saison alors on va améliorer les performances sportives au niveau du lancer et de la frappe, ainsi qu’au niveau de l’entraînement physique. Pour les jeunes qui commencent le 31 décembre, on va travailler la préparation de la saison à venir pour que les jeunes soient au top de leur forme au camp d’entraînement. »

« On va avoir une équipe harmonieuse, soit une équipe d’intervenants intégrés auprès des activités de planifications annuelles de tous les athlètes », ajoute Karl Gosselin, également kinésiologue et entraîneur à L’Académie les Aigles. « On veut encadrer les jeunes à toutes les sessions de quatre mois, assurer un suivi musculo-squelettique au fil des entraînements et des pratiques, en plus de leur offrir un encadrement de vie. On veut aussi qu’ils aient accès à d’autres corps de métier. »

Au programme, il y aura deux entraînements par semaine axés sur le baseball, des confrontations hebdomadaires lanceur versus frappeur, un entraîneur par groupe de quatre, un accès à un service de thérapie du sport et de l’apprentissage tactique du baseball par le jeu électronique.

Le coût d’inscription est déjà établi, mais il n’a pas été dévoilé, L’Académie étant toujours dans l’attente d’une décision d’un partenaire majeur qui pourrait venir réduire lesdits coûts. Tous les détails seront disponibles très prochainement via le https://www.jaimelebaseball.ca/fr.