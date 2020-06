Rémi Doucet et les Aigles Jr sont prêts: Il y aura du baseball cet été!

La Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ) a annoncé qu’il y aura bel et bien une saison de baseball junior au Québec à l’été 2020. Celle-ci devrait débuter le 15 juillet, avec des entraînements qui pourront recommencer aussi tôt que le lundi 15 juin prochain selon les phases déterminées par Baseball Québec. 21 parties de saison régulière seront au calendrier pour chaque équipe.

Malgré la pandémie de la Covid-19 et les défis sanitaires, le travail fait en amont au cours des dernières semaines par les équipes de la ligue, par le comité exécutif et par un comité consultatif formé en avril dernier, en collaboration avec Baseball-Québec et les autorités sanitaires de la province, a porté fruit.

«Depuis le début de cette crise, nous avions espoir qu’une saison pourrait être disputée. Nous ne voulions pas priver les joueurs de notre circuit de leur sport favori pendant une année complète. Évidemment, la priorité était de respecter les consignes sanitaires, mais les conditions sont réunies pour que nous fassions aujourd’hui cette annonce», a commenté le président du circuit, Rodger Brulotte.

Évidemment, cette saison 2020 se déroulera dans un contexte particulier et il est certain que des mesures sanitaires seront prises pour limiter les risques. Ainsi, dans un calendrier de 21 parties, dont une contre l’équipe des moins de 16 ans de l’Académie de Baseball du Canada, les équipes disputeront l’intégralité de leurs rencontres à l’intérieur de la section dans laquelle elles évoluent afin de limiter les déplacements.

«On est vraiment content, surtout pour les jeunes qui s’entraînent à l’année pour jouer au basbeall et qui n’allaient peut-être pas être en mesure de le faire. Les jeunes veulent et doivent jouer alors c’était inquiétant pour tout le monde», a commenté Rémi Doucet, de retour en poste à la barre des Aigles Jr de Trois-Rivières.

«De notre côté, on avait commencé les entraînements avant le confinement et la réponse des joueurs de la région était bonne. On avait une trentaine de joueurs qui ont l’intention de se présenter au camp. Ça va être un camp très compétitif, étant donné que l’on joue seulement 21 matchs. Dans une longue saison, on fait jouer plus de gars pour leur permettre de participer davantage. Là, on va sûrement prendre moins de joueurs, car on ne pourra pas faire ça. À seulement 21 matchs, les réguliers devront jouer souvent si on veut qu’ils prennent un rythme en vue des séries éliminatoires. On a hâte! On va avoir un bon mois pour bien évaluer nos joueurs.»

D’autres mesures seront annoncées afin de respecter les normes qui seront établies par le Gouvernement du Québec, la Santé publique et par Baseball Québec. Le but étant de pouvoir pratiquer le baseball dans un environnement sécuritaire, sans dénaturer le sport pour autant. De plus, la saison commencera lorsque tous les terrains des équipes de la Ligue seront disponibles pour accueillir des matchs.

Le grand retour

Pour les Aigles de Trois-Rivières, le retour en poste de Coach Doucet se veut une grande nouvelle puisque ce dernier a remporté le titre d’entraîneur de l’année dans Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ) à quatre reprises (2007-2009-2012-2015). On s’entend pour dire que coach Doucet n’avait pas vraiment délaissé le baseball puisque c’est grâce à lui que le Collège Marie-de-l’Incarnation s’est vu octroyer le programme Baseball5.

«Je travaillais avec Steeve (Ager) et Mike (Lachance) dans les mineurs ces quatre dernières années. C’est certain qu’il y a eu hésitation au départ et des choses à vérifier. Mes enfants sont plus vieux maintenant et je n’occupe pas le même emploi qu’à l’époque alors c’était plus facile pour moi d’accommoder tout ça», avait confié le principal intéressé lors de son embauche.

«Le retour de Rémi (Doucet) dans le haut de notre pyramide de développement est une excellente nouvelle. C’est un motivateur et un enseignant hors pair. Lorsque nous avons retiré son chandail à l’été 2017, je ne croyais pas le revoir dans cette chaise dans un avenir aussi rapproché», avait pour sa part confié le directeur général de la famille des Aigles, René Martin.

Doucet a occupé le poste d’entraîneur-chef des Aigles Junior jusqu’à 2015 avant de céder le flambeau à Jean-Philippe Lemay. Un an plus tard, il se joignait à l’équipe de direction technique de l’Académie Les Aigles, notamment auprès des Aigles Moustique AA. En octobre 2018, Alexandre Béland devenait le nouveau pilote de la formation trifluvienne et son séjour aura duré un an.

«Avant de revenir, je voulais aussi savoir avec qui j’allais être entouré et ne pas avoir à courir partout. Je suis entouré de gens avec qui j’aime travailler et en qui j’ai confiance. Steeve (Ager) va devenir adjoint, tandis que Mike (Lachance) va occuper le poste de directeur général. On est en mode rencontres pour trouver un autre entraîneur», avait expliqué coach Doucet.

Ses dix saisons à la barre des Aigles Jr lui ont permis de récolter 317 victoires en saison régulière et de remporter la médaille d’or au Championnat canadien de 2015 avec une formation composée de 12 joueurs des Aigles. Le nouveau venu est conscient qu’il aura devant lui une jeune formation.

«Il y a très peu de joueurs qui en sont à leur dernière année alors c’est une équipe qui principalement, est là pour deux ans. Il y a plusieurs bons joueurs qui vont intégrer l’équipe. On va essayer de progresser au fil des ans et l’objectif est de causer une surprise et de rendre la vie difficile aux autres équipes», ajoute-t-il.

Rappelons également que le Trifluvien a remporté deux championnats de saison (2007 et 2015), établi un record de ligue pour les victoires consécutives (32 en 2015) et connu cinq finales de séries éliminatoires (2006, 2009, 2011, 2013 et 2015). Parlant de séries éliminatoires, elles auront lieu après le calendrier régulier de 21 matchs sous un format qui sera annoncé, également, à une date ultérieure.

Mentionnons que l’organisation des Tyrans de Gatineau, en raison de la pandémie de la Covid-19, suspend ses activités pour la saison 2020 seulement. Les joueurs de cette équipe pourront jouer pour une autre équipe durant l’été à travers un processus qui sera annoncé prochainement.