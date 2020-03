Avec les mesures préventives mises en place par le gouvernement du Québec, cela n’a pris que quelques jours avant que Moisson Mauricie/Centre-du-Québec ne constate une augmentation des demandes d’aide alimentaire.

«Se nourrir est un besoin essentiel. On le voit d’autant plus ces jours-ci», constate Geneviève Marchand, responsable du financement et des communications chez Moisson Mauricie/Centre-du-Québec. «On a vu la demande augmenter et on s’attend à ce que ça augmente encore. Il y a des gens qui vont devenir plus fragiles», ajoute-t-elle, faisant référence aux mises à pied temporaires et aux fermetures de certains commerces pour un certain temps.

L’équipe de la banque alimentaire est à pied d’œuvre depuis plus d’une semaine pour informer les organismes sur les mesures à adapter, qu’il s’agisse de désinfection des locaux ou encore de revoir le mode de distribution.

«Par exemple, cela peut consister en donner un rendez-vous aux gens pour éviter d’avoir beaucoup de personnes en même temps ou encore de demander aux bénévoles de préparer les denrées pour qu’ils soient les seuls à les manipuler et éviter des risques de propagation extérieure. Ce sont des milieux sécuritaires. Nos locaux suivent déjà les normes du MAPAQ (ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec) et on a ajouté des mesures supplémentaires dans le contexte», explique Mme Marchand.

Elle remarque également que certains donateurs ont adapté leurs règles. Par exemple, le camionneur ne peut plus entrer dans les épiceries. Ce sont les employés qui apportent les denrées aux camions.

«Les dons des épiceries se font en fonction de la disponibilité des stocks. Les donateurs sont conscients des besoins. On reçoit des arrivages chaque jour, d’où l’importance de rester en contact avec les banques alimentaires des autres régions, aussi, pour être au fait des besoins», précise Mme Marchand, en rappelant que la situation est «exceptionnelle» en ce moment.

L’organisme est lui-même touché par la crise. L’offre de service est fragilisée parce que beaucoup de bénévoles ont un certain âge et doivent rester confinés à leur domicile pour des raisons de sécurité. D’ailleurs, la Ville de Trois-Rivières a demandé à ses brigadiers, présentement sans emploi, de s’impliquer auprès de Moisson. Plusieurs d’entre eux avaient commencé à mettre l’épaule à la roue jeudi dernier.

L’important est surtout d’éviter les ruptures de services dans les organismes partenaires. En ce sens, Moisson travaille pour permettre l’accès à des locaux afin d’offrir les services d’aide alimentaire en raison de la fermeture des écoles, centres communautaires et autres lieux publics qui accueillaient auparavant les distributions alimentaires.

Des activités de financement en péril?

Moisson Mauricie/Centre-du-Québec suit attentivement l’évolution de la pandémie au Québec. C’est que l’organisme tient normalement sa Grande Collecte du printemps, une importante source de financement, à la fin du mois d’avril dans plusieurs épiceries à travers le territoire.

Au moment de mettre sous presse, la décision de maintenir ou d’annuler la collecte n’avait pas encore été prise. L’organisme s’autofinance à 73% avec ses différentes activités de financement durant l’année.

«On prendra bientôt une décision. Il faut prendre en considération le fait qu’il y ait moins de gens dans les épiceries, moins de bénévoles disponibles et que certains se retrouvent dans une situation financière plus précaire. En contrepartie, la Grande Collecte et le Brunch-bénéfice du mois de juin nous servent beaucoup. Pour l’instant, nous sommes dans l’incertitude. On y va au jour le jour», conclut Geneviève Marchand.

***

Contacts

-Pour donner un coup de main à titre de bénévole (plusieurs types de tâches disponibles), il suffit de contacter Moisson Mauricie/Centre-du-Québec en lui envoyant un message via l’application Messenger, appeler au 819 371-7778 poste 4 ou en écrivant à communications@moisson-mcdq.org.

-Pour obtenir des informations sur l’aide alimentaire : 819 371-7778 poste 1