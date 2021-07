Il traverse le Québec à la marche pour la recherche sur le cancer

On peut dire que le Trifluvien Denis Dionne est un grand amateur de randonnées depuis une quinzaine d’années. Ou encore qu’il aime se donner des objectifs à accomplir durant une année. N’empêche, le défi qu’il s’est lancé marque l’imaginaire : traverser le Québec de Percé à Gatineau, soit 1250 km, à la marche en une quarantaine de jours.

« Depuis le mois de mars 2020, tous les efforts sur la recherche d’un vaccin afin de nous permettre de retrouver une vie normale ont été mis sur la COVID-19. C’est correct qu’on l’ait fait, mais il ne faut pas oublier les gens qui vivent avec un cancer. J’ai un ami qui a reçu un diagnostic de cancer à la prostate. On lui a dit qu’il devait se faire opérer de façon urgente. Il n’a pu être opéré que six mois plus tard. Je m’imaginais tous les gens vivant avec un diagnostic de cancer qui attendaient », raconte Denis Dionne au bout du fil.

C’est à ce moment qu’il s’est dit qu’il pourrait faire quelque chose pour amasser des dons. Il aime la randonnée et au plus fort de la pandémie, « il n’y avait que ça à faire, marcher ! »

Et puis, le défi qu’il devait réaliser au -Brésil en 2020 au profit de la Société de recherche sur le cancer avait été annulé en raison de la pandémie. Il avait aussi pris sa retraite en février 2020. Il avait tout le temps devant lui pour préparer un défi.

« Je suis resté actif beaucoup et j’ai continué à marcher, indique Denis Dionne. Chaque année, je note dans un cahier ce que je veux faire durant l’année, les objectifs que je souhaite me fixer. En mai 2020, je me suis dit: je ne peux pas sortir ni aller en Europe. Pourquoi ne pas traverser le Québec à pied, alors ! Je me suis mis à regarder différentes choses. J’ai pris un gros mois pour faire le trajet une dizaine de fois, établir un itinéraire. »

« Je fais de la randonnée de montagne, mais j’ai dû m’informer sur les façons de faire des randonnées de longue durée, quels aliments je devrais prioriser pour me nourrir et garder un bon niveau d’énergie », précise-t-il.

Le Trifluvien a ensuite approché la -Société de recherche sur le cancer avec son défi. « La Société était heureuse. Le cancer a été un peu oublié dans la dernière année. » Au moment de mettre sous presse, il avait amassé 8870 $ en don, soit 35 % de son objectif de 25 000 $

Il est parti de Percé le 29 juin. Le défi se déroule bien jusqu’à présent. « L’effort, mentalement, c’est de gérer mes kilomètres. Dans les derniers jours, j’ai eu à gérer bien des côtes sur le parcours. Normalement, si je marche 10 ou 12 kilomètres, je peux le faire à une vitesse entre 5 et 6 km/h. Quand je le fais ici, c’est trop, je dois ralentir. Il faut que je pense que ça continue le lendemain aussi », note-t-il.

Denis Dionne ne se met pas trop de pression sur la durée de ce défi. Il s’est fixé un objectif de 40 jours, mais en réalité, l’important pour lui est de se rendre à Gatineau et d’amasser des fonds pour la recherche sur le cancer pendant ce temps. « Je paie mes frais d’hébergement, de nourriture, etc. Ça fait en sorte que c’est 100 % du don qui va à la Société de recherche sur le cancer. »

Lorsqu’il longera le chemin du -Roy, il s’arrêtera à Trois-Rivières et passera aussi par Louiseville. Il sera dans la Cité de Laviolette autour de la 30e journée de sa grande traversée du Québec.

« Tous les dons, petits ou grands, seront les bienvenus et pourront aider la Société dans son combat contre le cancer. À cet effet, les fonds amassés contribueront à l’obtention de diagnostics plus rapides et efficaces, d’améliorer les traitements et de mieux comprendre les moyens pour prévenir le cancer », termine-t-il.

Pour faire un don pour la cause : http://-recherche-cancer-research.-crs-src.ca/site/TR ?fr_id=1640&pg=entry&s_locale=fr_CA

On peut également suivre le périple de Denis Dionne sur la page Facebook Traversée du -Québec 2021 SRC, ainsi que sur sa page -Instagram.

Les yeux tournés vers 2022 et 2023

Denis Dionne espère que la pandémie se sera suffisamment calmée pour lui permettre de réaliser deux autres défis de marche au profit de l’organisme, soit en Norvège en 2022 et au Cambodge en 2023.