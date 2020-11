Il fait revivre les cassettes audio de façon originale

Qui n’a pas déjà rembobiné la bande de sa cassette audio restée prise dans le magnétophone? Ou même retourné la cassette pour entendre les autres chansons? Si vos souvenirs refont surface, vous apprécierez sans doute le travail de Dany Girard. Le Trifluvien fabrique depuis quelques mois des tables basses fidèles en tous points à cette ancienne technologie.

Faites en bois de merisier russe, les tables contiennent huit étages de pièces emboîtées. Celles-ci ont été conçues une à une par découpe numérique. Gagnant sa vie comme graphiste, Dany Girard a également réalisé tout le design des tables. Tout a été pensé dans les moindres détails, jusqu’à la peinture qui donne l’effet du plastique.

«C’est fait à l’échelle, précise-t-il. C’est neuf fois plus grand qu’une vraie cassette. C’est exactement comme celles qu’on avait dans les années 80-90. Ça peut sembler anodin, mais juste concevoir les fichiers de découpe numérique, c’était un gros travail parce que le logiciel avec lequel je travaille est en 2D. Il fallait donc que je transpose tout ça en 3D. C’était de figurer tous les détails, les épaisseurs, etc.»

L’idée de ce projet lui est venue au printemps pendant le confinement. «La première table que j’ai faite était pour mon ami Simon, qui est un grand mélomane, raconte-t-il. C’est un projet que j’avais en tête depuis un moment. J’avais vu quelques modèles sur Internet, mais jamais rien d’aussi détaillé.»

Il faut dire que M. Girard n’en était pas à sa première création. Depuis environ cinq ans, il a pratiquement confectionné tous les meubles qui se trouvent dans sa maison, des chambres des enfants jusqu’au salon. Tout a été fait avec du bois recyclé. Un morceau de chemin de fer s’est même transformé en petit meuble décoratif.

«Mon grand-père maternel était très habile de ses mains. Ma mère m’a déjà dit que j’avais son don. J’ai toujours aimé construire des choses, travailler de mes mains, confie-t-il. Ce n’est pas mon métier, je fais ça à temps perdu les soirs et les fins de semaine. Dans mes temps libres, je suis dans mon atelier.»

«J’aime construire mes meubles parce que ça nous fait des pièces uniques, solides et durables, ajoute ce dernier. Mes enfants vont pouvoir en profiter longtemps et peut-être même mes petits-enfants un jour, on ne sait jamais.»

Des clients… jusqu’en France

Ses tables en forme de cassette audio ont rapidement enflammé les réseaux sociaux, si bien que M. Girard a reçu des commandes provenant de la France. «Je ne m’attendais pas à ça, admet-il. J’en ai vendu une à Terrebonne et d’autres au Québec. Pour la France, il faut que je voie si je suis capable de faire la livraison. Je fais ça pour le plaisir sans l’intention d’une faire une PME, alors je n’avais même pas pensé à ça.»

Chose certaine, l’engouement est au rendez-vous. La plupart des intéressés sont des personnes dans la quarantaine, constate M. Girard. «Ce sont des gens de mon âge qui ont bien connu les cassettes audio. Ça leur rappelle des souvenirs», croit-il.

Les personnes intéressées par les tables, vendues chacune à 500 $, peuvent joindre l’artisan par courriel à cette adresse : danygirard75@hotmail.com