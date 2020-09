Il démarre son entreprise en pleine pandémie

Frédérik Noël s’est lancé en affaires le 1er mars, à peine quelques jours avant que la pandémie frappe le Québec et chamboule notre quotidien. Là où certains auraient baissé les bras, lui a plutôt choisi de se relever les manches.

Dans son local du Bas-du-Cap, il concocte chaque semaine des repas qu’il livre ensuite chez ses clients. Son entreprise, Le Cuisinier Geek, est une boutique en ligne où les gens commandent leurs repas prêts-à-manger.

«Je n’avais pas prévu lancer mon entreprise à l’aube d’une pandémie. C’est arrivé comme ça. Je préparais mon lancement depuis des semaines et mon local depuis déjà un mois, raconte-t-il. Quand tout a éclaté, j’ai décidé de faire avec, tout simplement. Pas question d’abandonner, j’avais mis trop d’efforts dans mon projet pour faire marche arrière.»

«J’étais cuisinier avant, mais j’avais lâché le domaine pendant quelques années, ajoute M. Noël. Ça me manquait vraiment, mais je n’avais pas le goût de retourner travailler pour quelqu’un d’autre. Avec la petite famille, je ne voulais pas non plus travailler les soirs et la fin de semaine. C’est pour ça que j’ai décidé d’avoir mon entreprise.»

Déjà populaires avant la crise, les repas prêts-à-manger et ceux livrés à domicile ont eu la côte pendant le confinement, si bien que M. Noël a constaté une forte augmentation de la concurrence.

«Ce qui me différencie des autres, c’est que j’utilise des aliments frais provenant d’une agriculture locale et durable, soutient l’entrepreneur. J’offre aussi un système de contenants de verre consigné. Chaque fois qu’un client remet un contenant de verre, il obtient un rabais sur sa prochaine commande. C’est un petit geste tout simple qui permet faire attention à notre planète.»

Pour en découvrir davantage sur Le Cuisinier Geek, consultez le site web cuisiniergeek.ca.