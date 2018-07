IKEA Canada choisit Trois-Rivières, Drummondville et Sherbrooke

ANNONCE. Ikea a annoncé l’ouverture de trois nouveaux points de ramassage au Québec ayant pour but de faciliter le magasinage chez IKEA pour les clients de Drummondville, de Sherbrooke et de Trois-Rivières.

Les clients peuvent maintenant acheter des articles d’ameublement IKEA en ligne à fr.IKEA.ca et les faire livrer à l’un de ces points de ramassage pour seulement 49$, peu importe le montant total ou le volume de leur commande. Cette formule représente une économie appréciable, le tarif de livraison à domicile étant de 120$. Les clients qui souhaitent profiter de la livraison à domicile peuvent toujours le faire, les frais de livraison restent les mêmes.

Les nouveaux points de ramassage ne sont pas des magasins IKEA. Ils appartiennent à Dicom, fournisseur de service externe. Aucun article IKEA n’est vendu au point de ramassage.

«Nous nous efforçons de créer une expérience d’achat accessible et abordable pour tous nos clients, peu importe la façon et le moment qu’ils choisissent pour magasiner chez IKEA», explique Marsha Smith, présidente IKEA Canada. «Les nouveaux points de ramassage facilitent l’accès aux articles IKEA à nos clients du marché du Québec.»

IKEA Canada veut devenir le chef de file du magasinage multiplateforme en offrant à tous une expérience d’achat hors du commun dans tous ses points de service, sur place et en ligne.

«Dans un si vaste pays, il est important d’offrir une gamme de solutions propres à rendre l’expérience d’achat plus conviviale pour les Canadiens», précise madame Smith. «L’ouverture de ces trois points de ramassage constitue une étape essentielle pour rendre la marque plus accessible au plus grand nombre de résidents locaux.»

IKEA Canada exploite aussi six centres de cueillette et de commande et 14 points de ramassage, auxquels s’ajouteront ceux de Drummondville, Sherbrooke et Trois-Rivières. IKEA prépare également l’ouverture de nouveaux centres de distribution à Richmond, en Colombie-Britannique et à Beauharnois, au Québec.

POINTS DE RAMASSAGE

Drummondville – 330, rue Rocheleau, Drummondville, Québec (J2C 7S7)

Sherbrooke – 4155, boulevard Industriel, Sherbrooke, Québec (J1L 2S7)

Trois-Rivières – 3700, boulevard L.P. Normand, Trois-Rivières, Québec (G9B 0G2)