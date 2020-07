IDE Trois-Rivières lance la plateforme «Mon virage numérique»

Afin d’accélérer le déploiement de projets numériques dans les entreprises trifluviennes, Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières a lancé la plateforme «Mon virage numérique».

La plateforme regroupe, sous une même page, des conseils d’experts sous forme d’articles de blogue, la formation offerte en région et l’accompagnement et le financement pour concrétiser les projets. Les fournisseurs de Trois-Rivières peuvent également aider les entreprises à entreprendre leur virage y sont répertoriés. Rappelons que l’équipe d’innovation chez IDE Trois-Rivières s’est donné la mission d’accompagner les entreprises dans l’implantation de bonnes pratiques qui les aideront à performer et à rayonner sur la scène québécoise et internationale une fois la crise traversée.

Une enveloppe de financement a aussi été dédiée au virage numérique des entreprises. Un comité de sélection attribuera les subventions aux projets les plus porteurs.

«La crise a accentué de façon importante la numérisation des entreprises. Mon équipe d’innovation a tout de suite vu l’importance de pouvoir accompagner nos entrepreneurs dans ce virage important et nécessaire en 2020. Nous souhaitons que la plateforme soit la bougie d’allumage pour que nos entrepreneurs continuent d’innover et d’accroître leur compétitivité», a confié Mario De Tilly, directeur général d’IDE Trois-Rivières.

Deux ententes de partenariat ont été développées pour accompagner adéquatement les entreprises, la première étant avec le Conseil québécois du commerce de détail, et la deuxième avec le Centre national intégré du manufacturier innovant. Les deux organisations seront à la disposition des entrepreneurs pour les accompagner et les aider à accomplir leur projet.

La plateforme est disponible dès maintenant : www.monviragenumerique.com. Les entreprises intéressées à recevoir de l’accompagnement et du financement peuvent y déposer leur projet.

Exemples de projets admissibles :