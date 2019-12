Hyundai Tucson 2019 vs Nissan Rogue 2019

Issu d’un modèle d’origine modeste à ses débuts, le Tucson est devenu au fils des générations un utilitaire qui a pris du galon. Il a laissé sa place de modèle d’entrée de gamme au nouveau Kona et son style plutôt simple, pour de pas dire simpliste, est maintenant plus raffiné. En ce qui concerne le Rogue chez Nissan, il est en ce moment, le véhicule le plus vendu de la marque au Canada. Comme le Tucson, ses débuts modestes comme modèle d’entrée de gamme est aussi chose du passé. Le Rogue a lui aussi céder sa place à plus petit que lui avec le Quasqai et le récent Kicks.

Hyundai Tucson

Beaucoup de nouveautés pour le populaire véhicule de Hyundai en 2019. Le plus important est la décision du constructeur d’échanger le moteur 1,6 L Turbo en option pour un moteur de 2,4 litres emprunté aux Sante-Fe et Sonata. Une décision motivée par les nombreux ennuis mécaniques du moteur turbo. Visuellement, vous pouvez prendre une douzaine d’utilitaires dans cette catégorie et les placer en rangée en étant incapable de les identifier avec certitude. Pour 2019, le Tucson opère quelques légers changements qui s’inspirent du récent Kona dans le dessin de la calandre et des phares à l’avant. L’arrière offre un nouveau dessin des feux et de subtiles retouches à la custode.

Plus de technologie de série

Un peu à la traîne au chapitre de la technologie, Hyundai comble le vide cette année en offrant de série dans tous les modèles (sauf la version de base) l’assistance en cas de collision avant, système de maintien de la voie un système de la surveillance de la somnolence. Toutes les versions se voient offrir Apple CarPlay et Android Auto en équipement de série. Le moteur de série demeure le même avec le 4 cylindres 2.0 de 161 chevaux et 150 lb-pi de couple livré avec une transmission automatique à six vitesses et traction avec un rouage intégral en option. Le moteur 2,4 litres dispose de 181 chevaux et 175 lb-pi (contre 175 chevaux et 195 lb-pi pour le 1,6 turbo). Il est également livré avec une boîte automatique à six rapports et 4RM de série.

4 niveaux de finition

Vous avez droit à 4 versions : Essential, Preferred, Luxury and Ultimate. La version Essential vient avec roues en acier de 17 pouces, des feux de jour à DEL, des phares antibrouillard, des rétroviseurs chauffants, un dégivreur d’essuie-glace, des sièges en tissu, un siège conducteur à six réglages manuels, des sièges avant chauffants, un écran tactile multimédia de 7,0 pouces, climatisation, régulateur de vitesse, ordinateur de voyage, vitres électriques et verrous électriques avec entrée sans clé. La version Preferred ajoute des roues en alliages, une surveillance de l’angle mort, des sièges arrière chauffants, un volant et un levier de vitesses gainés de cuir, un avertissement de sortie de voie avec assistance de maintien de voie et une assistance anti-collision avant. Les sièges de cuir arrivent dans la version Luxury qui ajoute aussi un siège conducteur électrique à huit réglages avec support lombaire, une radio satellite, une climatisation automatique à deux zones, un toit panoramique, un rétroviseur à atténuation automatique , ouvre-porte de garage, entrée sans clé passive et démarrage du moteur par bouton-poussoir et une garniture de tableau de bord en cuir synthétique et un frein de stationnement électrique. La version Ultimate comprend des roues de 19 pouces, des phares et feux arrière à DEL, des garnitures extérieures chromées, des essuie-glaces sensibles à la pluie, le réglage électrique du siège passager, des sièges avant ventilés, un écran d’information multimédia de 8,0 pouces avec navigation, une aide au stationnement arrière, un écran LCD de 4,2 pouces du groupe d’instruments de bord, régulateur de vitesse adaptatif, détection de piétons, alerte au conducteur et feux de route automatiques.

Conduite sans surprise

Quelle que soit la version, le Tucson procure une conduite prévisible qui ne mettra pas vos sens en éveil. Avec des jambes de force à l’avant et une suspension multibras à l’arrière, le Tucson est un peu ferme avec les pneus de 19 pouces. Le rouage intégral s’avère efficace et le confort intéressant avec les pneus de 17 pouces. Vous avez un sélecteur de mode de conduite qui ajoute du poids à la direction et accélère les rétrogradations, qui peuvent constituer des modes par défaut pour la plupart des conducteurs.

Nissan Rogue

Nissan a beaucoup misé sur le Rogue et en a fait son meilleur vendeur à coup de promotion et de rabais depuis quelques années. Son format pratique et son prix réaliste en ont fait un modèle très apprécié. C’est aussi un des rares utilitaires de cette catégorie à offrir une 3e rangée de banquettes. On note des petits changements pour 2019 comme une plus grande disponibilité des systèmes d’aides à la conduite électronique comme l’alerte de sortie de voie, le freinage automatique d’urgence avec détection de piétons et des feux de route automatiques dans les modèles de base. Le système d’assistance au conducteur ProPilot devient une option en version SV et de série sur le SL, où il était auparavant optionnel.

Toujours le même moteur

Sous le capot, on retrouve toujours le 4 cylindres 2,4 L développant de 170 chevaux et un couple de 175 lb-pi, couplé à une transmission automatique à variation continue. Les versions S et SV débutent avec la traction et peuvent être équipées d’un rouage intégral qui vient de série sur le modèle SL. La version de base S vient kui aussi avec des roues en acier de 17 pouces, des feux diurnes et feux arrière à DEL, rétroviseurs extérieurs chauffants, climatisation, vitres et verrous électriques, volant inclinable et télescopique, régulateur de vitesse, sièges à réglage manuel et chauffant, écran tactile de 7,0 pouces, alerte de collision avant avec freinage automatique et alerte d’angle mort avec alerte de trafic transversal arrière. Les jantes en alliage arrivent sur le modèle SV avec des phares antibrouillard, une entrée passive sans clé, un démarreur à distance, une chaîne stéréo à six haut-parleurs, un avertisseur de sortie de voie avec intervention, un régulateur de vitesse intelligent et des feux de route automatiques. Le Sl passe aux roues de 19 pouces, un hayon mains libres, un toit ouvrant, la navigation, des vues de caméra extérieures à 360 degrés, une climatisation automatique, des réglages électriques du siège avant, une sellerie en cuir, une chaîne stéréo à neuf haut-parleurs, à l’arrière freinage automatique avec détection d’objet en mouvement, sonar de stationnement arrière et système ProPilot Assist.

L’économie avant le plaisir

Garder en tête que Nissan priorise l’économie de carburant loin devant le plaisir de conduire. Vous ne tirerez pas grand-chose de la mécanique 4 cylindres et vous allez rager à l’occasion avec la boîte CVT qui fait entendre son mécontentement à chaque franche accélération. C’est vrai que le Rogue obtient des cotes de consommation légèrement meilleure que le Tucson. Mais nous sommes prêts à sacrifier ces quelques gouttes de carburant pour le plaisir supplémentaire que procure le Tucson.

Avantages Tucson

Le Tucson offre un meilleur espace aux passagers arrière, un rouage intégral marginalement plus efficace et une meilleure capacité de remorquage si vous devez des charges un peu plus lourdes. Vous avez aussi une garantie qui vous gardera l’esprit tranquille plus longtemps chez Hyundai.

Avantages Rogue

Nous l’avons souligné plus tôt, votre consommation d’essence sera un brin meilleur avec le Rogue tout comme l’espace cargo. Nous devons aussi accorder un léger gain de confort pour les sièges au Rogue.

Similitudes

La consommation de carburant ne sera pas un facteur décisif dans le choix d’un des deux modèles. Le coût d’achat est aussi très proche et aucun des deux modèles ne fera dresser vos poils sur les bras en pleine accélération.

Verdict

Au final, si nous devions choisir un modèle, notre choix irait vers un Tucson avec moteur 2,4 litres. Le modèle est plus spacieux et l’ambiance à bord plus intéressante et surtout sans boîte CVT. Nous trouvons aussi le rouage intégral plus efficace dans le Tucson.

Hyundai Tucson

Nous avons aimé

Silence de roulement

Une ligne qui se démarque un peu du lot

Rouage intégral efficace

Couverture de garantie

Nous avons moins aimé

Plus petit espace cargo

Moteur 2 litres peu intéressant

Quelques plastiques disgracieux ( modèles de base)

Nissan Rogue

Nous avons aimé

Beaucoup d’équipement de sécurité

Sièges zéro gravité confortable

Espace cargo généreux

Nous avons moins aimé

Boîte CVT

Version de base dénudée

Conduite sans vie

Fiches techniques

Hyundai Tucson 2019 Nissan Rogue 2019 Transmission auto à 6 rapports CVT Rouage 2 ou 4 RM 2 ou 4 RM 2,0 litres 4 RM Consommation (ville) 10,0 l / 100 km 9,2 l / 100 km Consommation (route) 7,9 l / 100 km 7,0 l / 100 km 2,4 litres Consommation (ville) 10,8 l / 100 km Consommation (route) 9,2 l / 100 km Réservoir de carburant 62 litres 55 litres Moteur Type Essence Essence Puissance 164 ch 170 ch Couple 141 lb-pi 175 lb-pi Cylindres 4 cylindres 4 cylindres Cylindrée 2,0 litres 2,0 litres Puissance 181 ch Couple 175 lb-pi Cylindres 4 cylindres Cylindrée 2,4 litres 1 Capacités Espace cargo 877 L, 1 754 L (abaissés) 266 L, 906 L 1 982 L Capacité remorquage 680 kg 454 kg Extérieure Longueur 4 475 mm 4 630 mm Largeur 1 850 mm 1 840 mm Hauteur 1 650 mm 1 684 mm Empattement 2 770 mm 2 706 mm Garantie 5 ans / 100 000 km 3 ans / 60 000 km Prix 25 559 $ à 37 999 $ 26 798 $ à 37 398$

L’article Hyundai Tucson 2019 vs Nissan Rogue 2019 est apparu en premier sur Benoit Charette.