Hydro-Québec: le Bloc Québécois propose de suspendre les paiements de TPS

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, était de passage en Mauricie ce matin. Il a entre autres proposé de suspendre les paiements de TPS des ménages québécois sur les factures d’Hydro-Québec à titre d’indemnisation pour leur part des 14,4 G$ qu’Ottawa a investi dans Muskrat Falls, soit un barrage hydroélectrique terre-neuvien.

« Lorsque le gouvernement fédéral décide de faire des investissements, dans quoi que ce soit, mais singulièrement dans le secteur énergique, les Québécois se retrouvent à payer 20% ou un peu plus de la somme qui sera déboursée par le fédéral, ou disons mise à risque par le fédéral. Le pire du pire, c’est l’épouvantable saga de Muskrat Falls. On est rendu à environ 15 milliards de dollars et tout le monde sait que le gouvernement terre-neuvien ne paiera jamais sa part d’un projet qui non seulement risque de ne jamais exister à terme, mais sera jamais rentable. Pour éviter que les citoyens de Terre-Neuve ne voient leur facture d’électricité littéralement exploser, le fédéral se porte à la rescousse de Terre-Neuve, notamment avec l’argent des Québécois », a lancé M. Blanchet.

« Jamais les Québécois n’auraient dû payer un sou pour Muskrat Falls, un projet dont l’unique but était de livrer une concurrence déloyale à Hydro-Québec sur le marché nord-américain. Le fédéral n’aurait jamais dû recourir à l’argent des Québécois pour lui créer un rival à Terre-Neuve. Le Bloc Québécois propose que les Québécois soient indemnisés en abolissant la TPS sur les factures d’hydroélectricité des ménages, jusqu’à couvrir l’entièreté de la somme de notre argent qu’Ottawa a engouffré dans ce fiasco. »

Le fédéral annonçait cet été l’octroi de 3,2 G$ en subventions à Terre-Neuve pour le barrage de Muskrat Falls, portant le total investi par Ottawa à 14,4 G$. « En proportion de la population, il s’agit de l’équivalent d’investissements de 209 G$ au Québec », a lancé M. Blanchet.

Au départ estimé à 6,4 G$ et devant être mis en service en 2016, Muskrat Falls a fait l’objet de multiples complications et de dépassements de coûts. Le Bloc Québécois propose d’annuler la dernière tranche de 3,2 G$ en subventions annoncée cet été, qui n’a pas encore été dépensée.

Rappelons que le projet Muskrat Falls a été lancé par le gouvernement terre-neuvien en 2010. Il s’agit d’un barrage sur le fleuve Churchill au Labrador, accompagné d’un câble sous-marin, destiné à alimenter en électricité les provinces maritimes et la Nouvelle-Angleterre en contournant le Québec. Le premier ministre terre-neuvien de l’époque, Danny Williams, avait qualifié le projet de « déclaration d’indépendance de la domination du Québec ».

L’Assemblée nationale a par deux fois adopté des résolutions unanimes contre le financement fédéral de Muskrat Fall, en 2011 et 2012. À la Chambre des communes, tous les partis ont appuyé l’octroi de fonds publics au projet en 2013, sauf le Bloc Québécois.

« Alors que le gouvernement du Québec cherche à devenir la principale source d’énergie propre du nord-est des États-Unis, le gouvernement doit cesser de lui mettre des bâtons dans les roues en lui créant de toutes pièces de la compétition. Le Bloc Québécois surveillera de près cette volonté fédérale de contourner le Québec dans le développement de projets énergétiques », a conclu M. Blanchet.

Ce dernier, lors de la période de questions des journalistes, a réitéré qu’il n’a pas pour objectif de grimper à 40 sièges au Québec, mais que ça demeure un souhait.