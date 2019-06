Humanorium: une étrange fête foraine artistique

TROIS-RIVIÈRES. Une fête foraine un peu particulière s’installera au parc Champlain à la fin du mois de juillet.

Il y aura pourtant bon nombre de classiques, dont un fameux carrousel qui frappe l’imaginaire puisqu’il est réalisé avec des paniers d’épicerie.

Cette fête foraine intitulée Humanorium s’articule à la frontière entre le divertissement auquel on s’attend lors d’une fête foraine et l’exposition d’art actuel. Chacun des stands consiste en une œuvre à part entière créée par un artiste québécois ou canadien.

Par exemple, au stand de tir, les visiteurs utilisent un lance-pierre pour envoyer une bille de peinture sur une œuvre de Marc Séguin, alors que de son côté, le Musée de la mort propose un parcours à travers la vivacité de photographies post mortem.

«Humanorium est directement inspiré d’une fête foraine typique du début du 19e et du 20e siècle. Ce happening recrée ce type de rassemblement en plein air. On a su l’année dernière qu’il restait des disponibilités d’itinérance pour cette exposition. On a sauté sur l’occasion», raconte Marie-Andrée Levasseur, directrice des arts visuels à la Ville de Trois-Rivières.

«Ça donne aux gens la possibilité de vivre cet événement sans sortir de la région, sans compter que ça positionne la ville comme un centre important pour les arts visuels. Les visiteurs retiennent avant tout l’idée de la fête foraine. D’une certaine façon, ça fait peut-être moins peur d’aborder l’art actuel comme ça plutôt que dans un cadre plus établi dans un centre d’exposition. Tu ne sais plus si c’est une fête foraine ou une exposition. On espère que ce premier contact donnera envie aux visiteurs d’en découvrir davantage», ajoute-t-elle.

Humanorium sera accessible à partir de 17h le 25 juillet. Par la suite, l’installation sera ouverte de 13h à 22h. Mme Levasseur recommande aux visiteurs de venir à deux reprises, soit le jour et le soir, puisque l’expérience change complètement.

«Le soir, le tout s’illumine. Visiter l’installation le jour ou le soir sera l’occasion de découvrir deux ambiances complètement différentes. Avec l’éclairage en soirée, cela peut aussi amener une nouvelle dimension aux œuvres», souligne-t-elle.

Une équipe de médiateurs en arts visuels sera aussi sur place pour parler des œuvres avec les visiteurs et répondre à leurs questions.

L’accès sera d’ailleurs gratuit pour tous.