Huit nouveaux hébergements au Parc de la rivière Batiscan

Crédit photo : Audrey Leblanc

CAMPING. Le Parc de la rivière Batiscan investit 148 000 $ pour construire et aménager huit nouveaux espaces d’hébergement, soit quatre cabines rustiques et quatre tentes prospecteurs.

Ces installations seront accessibles dès mai 2019. La moitié d’entre elles sera dans le secteur Saint-Narcisse tandis que l’autre moitié sera du côté de Sainte-Geneviève-de-Batiscan dans le secteur Grand Bassin.

Les cabines rustiques, ce sont des installations permanentes composées de trois façades rigides, d’un toit et d’une devanture en moustiquaire. Les tentes prospecteurs sont quant à elles principalement faites de toiles. «Ce sont aussi des installations rigides, mais ça ressemble plus aux tentes de camping traditionnelles», explique Nicole Robert, directrice générale du Parc de la rivière Batiscan.

Chacun de ces huit espaces d’hébergement sera muni d’une grande terrasse et pourra être chauffé, ce qui permettra d’allonger la saison. «On prévoit étirer la saison d’environ cinq semaines, indique Mme Robert. On pense que ce sera populaire auprès des familles. Ça peut parfois être compliqué de partir avec la tente, la vaisselle et tout le reste. On aura donc une alternative à leur proposer pour leur simplifier la vie.»

Selon cette dernière, les nouveaux hébergements attireront également les gens qui n’aiment pas dormir dans une tente. «Ça reste du camping dans la nature, mais avec plus de confort», précise Mme Robert.

Depuis deux ans, le Parc de la rivière Batiscan accueille plus de 50 000 visiteurs. Environ 24 % des campeurs sont des gens de la Mauricie. Mentionnons par ailleurs que le gouvernement du Québec a octroyé une aide financière de 48 100 $ au Parc de la rivière Batiscan pour ce projet.