Huit Milpat ont participé au Marathon de Boston 2019

La 123e édition du très renommé Marathon de Boston avait lieu hier, au Massachusetts. Pas moins de huit membres du Club Milpat y étaient.



Michel Massicotte, qui en était à sa 7e participation, a réussi un temps de 3 heures, 21 minutes et 14 secondes, pendant que Robert Bellerive (6e présence) réalisait un temps de 3 heures, 40 minutes et 52 secondes.

André Peterson et André Naud en étaient à leur baptême de feu. Peterson a ramené un temps de 3 heures, 40 minutes et 53 secondes, tandis que Naud franchissait la ligne d’arrivée après 4 heures, 28 minutes et 38 secondes.

Chez les dames, Marie-Noëlle Roberge (4e présence) a franchi la ligne d’arrivée en 3 heures, 38 minutes et 54 secondes, tandis que Line Lavergne (5e participation) l’imitait quelque 18 minutes plus tard.

5 kilomètres

Deux autres membres Milpat ont quant à eux pris part à la course de 5 kilomètres. Guy Ayotte a réalisé un temps de 20 minutes et 29 secondes. De son côté, Julie Rivard a rallié l’arrivée en 31 minutes et 20 secondes.