Huit enfants et un conjoint en deuil

Melyssa Vincent a eu un tragique accident de motoneige, le 29 janvier dernier, alors qu’elle était dans un sentier balisé, à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Son corps s’est battu, mais en vain. Elle s’est éteinte quelque 48 heures plus tard…

Melyssa est partie beaucoup trop tôt, laissant derrière ses huit enfants et son conjoint David avec qui elle allait se marier cet été. Elle n’avait que 40 ans. C’est une amie intermédiaire, soit l’amie de sa meilleure amie, Ève Hébert, qui a décidé de mettre sur pied une levée de fonds pour venir en aide à la famille. La levée de fonds en question a d’abord été acceptée par les enfants et par le conjoint de Melyssa.

Voici ce qu’on peut y lire. «Ses huit enfants étaient sa plus grande fierté. Billy, Jeffrey, Emmy, Kass, Shanie, Will, Tristan et Emeryck. Melyssa était une femme qui aimait la vie. Toujours là pour aider les gens à n’importe quelle heure du jour ou même de la nuit. Tout ça malgré sa fatigue et ses journées bien remplies.»

Pour Ève, c’était tout à fait naturel de s’impliquer.

«Sa meilleure amie, Sandra, vit de gros moments difficiles elle aussi, elle qui a cinq enfants. Ça m’a touché énormément, et avec la permission de son conjoint et de certains de ses enfants majeurs, on a décidé de lancer le GoFundMe. Elle avait 40 ans et elle allait se marier cet été», explique-t-elle.

«Ce n’est pas facile pour David parce qu’ils avaient démarré une compagnie ensemble, à Trois-Rivières, alors il est travailleur autonome. Au départ, on voulait faire un souper-bénéfice, mais après discussion, on a décidé d’y aller pour la levée de fonds. Melyssa était tellement généreuse et même partie au paradis, elle a fait don de ses organes pour sauver des vies. On ne sait pas combien de vies elle a pu sauver, mais son corps a été rapidement transféré à Québec.»

Les fonds récoltés seront remis en totalité auprès de David et ses enfants. Si vous voulez contribuer, voici le lien : https://www.gofundme.com/f/aide-aux-8-enfants-et-conjoint-de-melyssa-vincent?utm_source=messenger&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cp+share-sheet&fbclid=IwAR2DdeYlXUF5tvgRysI_MpsoqYS0YvsG7yPLsFaJx_9sxKa66FPUgE6guxY