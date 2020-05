Huit cas supplémentaires de COVID-19 dans la région

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec enregistre huit cas de COVID-19 de plus depuis hier, soit 7 en Mauricie et 1 au Centre-du-Québec.

En Mauricie, les nouveaux cas ont notamment été répertoriés à Trois-Rivières (+2), dans la MRC de Maskinongé (+4) et dans la MRC des Chenaux (+1).

Le seul nouveau cas positif au Centre-du-Québec provient de la MRC de Drummond.

On compte maintenant 1516 cas de COVID-19 en Mauricie depuis le début de la pandémie et 371 au Centre-du-Québec, pour un total de 1887 dans la région. Au chapitre des décès, trois nouveaux décès ont été confirmés, soit un au CHSLD Saint-Joseph, un au CHSLD Cloutier-du-Rivage et un autre dans les ressources intermédiaires ou dans les résidences privées pour aînés.

Le nombre de personnes rétablies est maintenant de 1268, soit 18 de plus qu’hier.