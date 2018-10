Hubert Lenoir parmi les ajouts à l’Amphithéâtre

SPECTACLES. La Corporation des Évènements de Trois-Rivières a confirmé les Steve Hill, Dead Obies et Hubert Lenoir pour ajouter des couleurs et des sonorités bien distinctes à sa programmation du Cabaret de l’Amphithéâtre en février et mars 2019.

La Corporation confirme également que le spectacle School – Hommage à Supertamp fera l’objet d’une supplémentaire le 8 février 2019, alors que le spectacle du 9 février affiche déjà complet. School – Hommage à Supertramp est une formation réunissant des musiciens de haut niveau qui ont tous un attachement particulier à la musique de ce groupe mythique.

Steve Hill – 23 février 2019

Au fil des parutions de sa collection Solo Recordings, Steve Hill s’impose en véritable homme-orchestre. D’un bout à l’autre de son spectacle, en plus de chanter et de jouer de la guitare, il manie également l’harmonica, active une grosse caisse, une caisse claire, des cymbales «hi-hat» et d’autres percussions avec ses pieds. Avec plusieurs milliers de prestations à son actif en carrière, Steve Hill construit sa réputation sur scène. Que ce soit à l’occasion de premières parties prestigieuses, de collaborations d’envergure et bien évidemment en tête d’affiche, il s’affirme comme une authentique bête de scène.

Dead Obies – 15 mars 2019

Composé de quatre MCs et d’un producteur, Dead Obies a lancé son premier album «Montréal $ud» acclamé par la critique en novembre 2013. Le succès indéniable de son deuxième album, Gesamtkunstwerk (2016) a été un véritable tremplin pour Dead Obies, enchaînant plusieurs spectacles à guichets fermés à travers le Québec.

Hubert Lenoir – 22 mars 2019

Revirant tout en émoi depuis la parution de son acclamé Darlène plus tôt cette année, un premier album comme un «opéra post-moderne sur le coming of age d’une génération», la sensation Hubert Lenoir sera de passage à Trois-Rivières. Darlène, c’est un jubilatoire confluent de pop, de R&B, de plastic soul, de glam rock et de jazz. Et Fille de personne II de déjà s’illustrer comme la chanson de l’année.

Billets en vente

Les billets pour les spectacles de School – Hommage à Supertramp, Steve Hill, Dead Obies et Hubert Lenoir seront en vente ce vendredi, 26 octobre, dès 11h. Ceux-ci seront aussi disponibles en ligne au www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson et au 819-380-9797 ou au 1-866-416-9797.