Les pourparlers duraient déjà depuis des mois. La pandémie aura sans doute un peu ralenti le processus, mais, ce matin GM et Honda ont annoncé qu’ils feront équipe pour le développement automobile en Amérique du Nord. Le champ d’application de l’alliance proposée comprend une gamme de véhicules qui seront vendus sous les marques distinctes de chaque entreprise, ainsi qu’une coopération en matière d’achats, de recherche et développement et de services connexes.

Il y aura ainsi partage des plateformes de véhicules y compris les systèmes de propulsion électrifiés et à combustion interne qui s’alignent sur les plates-formes de véhicules. Les discussions sur la planification du codéveloppement commenceront immédiatement et les travaux d’ingénierie débuteront au début de 2021.

L’annonce s’appuie sur l’entente signée entre les entreprises en avril dernier pour développer conjointement deux tout nouveaux véhicules électriques pour Honda basés sur la plateforme mondiale de VE très flexible de GM alimentée aux batteries Ultium. La relation GM-Honda, qui a débuté il y a plus de deux décennies, comprend une collaboration récente entre les entreprises sur les piles à combustible, les batteries et le véhicule autonome partagé Cruise Origin.

GM et Honda prévoient également de partager les coûts de R et D et d’ingénierie pour certaines futures plateformes de véhicules et de propulsion développées conjointement. Cela permettrait de réaliser des économies substantielles et de libérer du capital, ce qui permettrait aux deux entreprises de répondre aux exigences croissantes d’investissement dans les diverses tendances futures en matière de mobilité et de créer des occasions de croissance supplémentaires pour les marques distinctes de chaque entreprise.

L’article Honda et GM vont faire équipe en Amérique du Nord est apparu en premier sur Benoit Charette.