Hommage à la période berlinoise de Bowie à l’Amphithéâtre Cogeco

Le spectacle Heroes/Bowie/Berlin 1976-80 prendra d’assaut la scène extérieure de l’Amphithéâtre Cogeco le 31 août prochain.

Trois chanteuses, huit musiciens et trois choristes présenteront le spectacle dont rêvent les fans de Bowie et les mélomanes à travers le monde, comme si David Bowie revenait aujourd’hui sur scène avec une création spectaculaire autour de l’un des moments les plus créatifs et avant-gardistes de sa carrière: la période berlinoise.

Écran géant LED tout en transparence, motion design, cinéma expérimental et lumières transporteront les spectateurs.

Les billets sont en vente au www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson et au 819 380-9797.