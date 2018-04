Le Holiday Inn est officiellement ouvert

INAUGURATION. Les dirigeants du Groupe Robin et du nouvel hôtel Holiday Inn Express & Suites, situé dans le District 55, ont procédé à l’ouverture officielle de leur établissement hôtelier, ce mercredi, à Trois-Rivières.

Stratégiquement placé au point de rencontre entre les autoroutes 55 et 40, l’hôtel bâti sur quatre étages compte 111 chambres, dont 29 suites. L’établissement a une conscience verte puisque chaque détail est conforme au concept de développement durable en vue de l’obtention d’une certification LEED.

«Nous sommes fiers de procéder à la grande ouverture avec vous aujourd’hui. Merci beaucoup au maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, pour votre ouverture et votre accueil. Un tel projet exige une équipe dynamique, qui fait preuve d’audace et de collaboration», a confié Nellie Robin, co-présidente du Groupe Robin, propriétaire de l’hôtel.

«Il s’agit du premier hôtel construit selon les normes «Formula Blue» de la chaîne IHG», ajoute-t-elle.

Les séjours incluent le petit-déjeuner buffet, l’accès à la piscine intérieure et l’accès au centre de conditionnement physique, en plus d’offrir la connexion internet Wi-Fi. La clientèle affaires est également bien desservie avec trois salles de réunions, ainsi que les appels locaux et interurbains gratuits. Certaines suites offrent également une salle de réunion intégrée à la chambre.

En rappel…

Outre l’utilisation d’ampoules DEL, des bornes de recharge pour véhicules électriques, un système informatique intelligent de contrôle des demandes énergétiques et un mur solaire sur la façade gauche de l’hôtel ont été installés. Autre fait intéressant, l’endroit se veut sans fumer et les petits animaux sont les bienvenus.

Bien aux faits des nouveaux investissements de 48 M$ à l’Hôtel Delta, le Groupe Robin ne souhaitait pas augmenter la compétition dans le milieu, mais plutôt venir compléter l’offre trifluvienne.

«Nous allons être un bon second», avait mentionné Mme Robin lors de l’annonce officielle. «Comme nous l’avons fait ailleurs, on va travailler en étroite collaboration avec l’équipe du Delta pour aller chercher des évènements de plus grande envergure. Lorsqu’il va manquer de chambres pour accueillir les membres du congrès, nous serons là!»

Le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, avait confié qu’un nouvel ajout au parc hôtelier de la Ville ne serait pas de trop.

«Ce nouvel investissement démontre clairement notre croissance au niveau touristique. Les chiffres parlent d’eux même, nous sommes passés de 950 000 visiteurs en 2002 à près de 2,4 millions aujourd’hui.»

Le maire avait d’ailleurs réitéré sa volonté d’entrer dans le club sélect dans cinq destinations québécoises à accueillir le plus d’évènements d’affaires chaque année. Actuellement, la Cité Laviolette accueille près de 75 évènements de 50 nuitées par année.

L’hôtel de 111 chambres vient se greffer à la succursale des Ameublements Tanguay, au concessionnaire automobile Mercedes Benz, au Dépanneur du Coin, ainsi qu’à 540 unités de condos.

À l’heure actuelle, le Groupe Robin a investi plus de 90 M$ dans ce projet en sol trifluvien.