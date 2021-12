Hockey Québec suspend ses matchs jusqu’au 9 janvier 

Les membres du conseil d’administration de Hockey Québec ont pris la décision de suspendre temporairement les matchs de ligues jusqu’au 9 janvier 2022 inclusivement. Les entraînements demeurent toutefois permis.

Suivant les annonces de lundi, et considérant que l’ensemble des écoles sont fermées jusqu’au 9 janvier 2022, Hockey Québec voulait participer à l’effort collectif pour freiner la propagation du virus, tout en permettant aux jeunes de demeurer actifs.

« Hockey Québec invite tous ces membres, de même que leur famille, à redoubler de prudence et compte sur votre collaboration et vigilance dans l’application des nouvelles mesures annoncées et règles sanitaires lors de vos activités. Chaque geste compte et participe à cet effort collectif », peut-on lire via le communiqué officiel. (JC)