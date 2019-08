Hockey Québec lance un guide de l’entraîneur du hockey mineur

Afin de demeurer à l’avant-plan de l’encadrement de ses membres, Hockey Québec est fière de lancer le premier de trois modules de son tout nouveau guide de l’entraîneur du hockey mineur.

CLIQUEZ ICI pour consulter le premier module du guide

L’objectif du guide est d’outiller les entraîneurs avec plus d’une centaine de tâches et de rôles afin de les aider à mieux accompagner et encadrer les joueuses et joueurs de hockey québécois.

«L’entraîneur retrouve à sa disposition une panoplie de références pouvant l’aider à planifier et organiser sa saison en plus d’encadrer et de favoriser l’apprentissage de ses joueuses et joueurs», a affirmé le directeur général de la Fédération, Paul Ménard.

Ce guide s’adresse à tous les entraîneurs de hockey membre de la fédération, et ce peu importe le niveau dans lequel il évolue. Il se veut complémentaire aux formations offertes par la fédération.

«En parcourant les différents chapitres de ce guide, les entraîneurs s’informeront et consulteront ce contenu permettant à leur équipe de vivre une expérience positive et enrichissante, tant sur la glace qu’à l’extérieur de celle-ci», d’ajouter Marcel Patenaude, directeur hockey de la Fédération.

Ce coffre d’outils pour les entraineurs peut être utilisé dans sa totalité ou encore en partie selon le contexte de l’association de hockey mineur et les compétences ainsi que les connaissances des personnes-ressources.

«Être entraîneur est un art et chacun a ses compétences. Avec ce guide, nos entraîneurs auront à leur disposition un éventail d’outils leur permettant de mieux encadrer les jeunes hockeyeurs québécois dans leur cheminement», a pour sa part affirmé Jean-François Leblond, coordonnateur des entraîneurs Hockey Québec.

Hockey Québec tient à remercier les membres du comité de travail pour leur précieuse collaboration à l’élaboration et la révision de ce guide qui se veut un outil de référence pour les entraîneurs de la province. JC / https://www.hockey.qc.ca