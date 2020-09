Hockey mineur de Cap-de-la-Madeleine: Premier cas positif à la COVID-19

Depuis quelques semaines déjà, le hockey mineur, en collaboration avec Hockey Québec, met tout en œuvre pour limiter la propagation de la COVID-19 au sein des associations de hockey mineur. Hockey Mauricie a appris, il y a quelques heures, qu’un jeune hockeyeur de l’association du hockey mineur de Cap-de-la-Madeleine, de catégorie M-15 (Bantam), a été déclaré positif à la COVID-19.

La personne testée positive a été placée immédiatement en isolement et la santé publique a identifié les personnes qui ont été en contact étroit avec cette personne. Malgré la missive de la santé publique qui mentionne que les autres joueurs M-15 de ce groupe peuvent continuer les activités, l’AHMC a pris la décision que le M-15 cessera ses activités jusqu’au 1er octobre afin de laisser les parents suivre de près l’évolution de symptômes ou non de ce virus sur leurs enfants.

«Hockey Mauricie appuie et salue la décision responsable de l’association de Cap-de-la-Madeleine et nous suivons de jour en jour l’évolution de la situation. Nous avons des responsables COVID régionaux et dans chacune des associations qui tiennent un registre de tous les participants et sont prêts à communiquer avec les personnes concernées pour éviter qu’il y ait des éclosions», a commenté René Leclair, président de Hockey Mauricie.

«Nous ne savons toujours pas si nous tiendrons les camps M-13 (Pee-Wee) double lettre cette fin de semaine à l’aréna Jean-Guy Talbot puisque nous sommes en attente du résultat de test dans cette catégorie. Nous aviserons tous les intervenants des autres associations de hockey mineur si nous devions reporter ce camp», a pour sa part ajouté Marc Sévigny, président AHMC

Hockey Mauricie tient à la santé de ses joueurs, entraîneurs, bénévoles et parents, et met tous ses efforts pour suivre à la lettre le Guide d’intervention de Hockey Québec et le Plan de retour au jeu de la Fédération.