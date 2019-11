Hockey Canada annonce une modification des noms de catégorie

Lors de leur assemblée générale annuelle en fin de semaine à Montréal, les membres de Hockey Canada ont approuvé un changement aux règlements proposé par le conseil d’administration afin de modifier la désignation des divisions d’âge utilisée au hockey mineur partout au Canada.

Les changements visant à simplifier le système de hockey mineur entreront en vigueur la saison prochaine

Conformément aux recommandations d’une équipe de travail, les divisions d’âge deviendront M7, M9, M11 à M21, ce qui aura une incidence sur tous les programmes de hockey mineur et féminin sous l’égide de Hockey Canada. Ce changement a été amorcé par Hockey Canada et ses 13 membres provinciaux et territoriaux et il sera mis en œuvre à l’échelle nationale avec leur contribution et leur soutien pour la saison 2020-2021.

«Nous croyons que tout le monde devrait se sentir le bienvenu au hockey et dans nos efforts continus pour rendre le hockey plus inclusif, les noms de nos divisions d’âge changeront», a déclaré Michael Brind’Amour, président du conseil d’administration de Hockey Canada.

«Nous avons procédé à un examen approfondi et nous croyons que ce changement simplifiera le système pour les familles nouvellement venues au hockey. J’attends avec impatience la nouvelle désignation des divisions d’âge qui sera mise en œuvre pour la saison prochaine.»

Pour de plus amples renseignements sur Hockey Canada, veuillez consulter le HockeyCanada.ca ou HockeyCanada.ca/HockeyMineur. (JC / Source : Hockey Canada)