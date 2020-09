Histoire d’une proche aidante malentendante

Je suis une personne malentendante, atteinte de surdité modérément sévère aux deux oreilles. Ma compréhension de la parole passe beaucoup par la lecture sur les lèvres et ce n’est pas tous les timbres de voix que je comprends !

Il y a un an et demi, je suis devenue proche aidante de ma mère qui a 85 ans. Habituée à son timbre de voix et connaissant bien ses habitudes et besoins, tout allait bien jusqu’à sa chute suite à son AVC. À sa sortie de convalescence, je l’ai prise avec moi à la maison afin d’être plus disponible pour elle et limiter les voyagements pour sa réadaptation. La nuit, ne portant pas mes prothèses auditives pour dormir, j’avais peur de ne pas l’entendre. J’ai donc installé un lit de camp pour moi à côté du sien pour être certaine de savoir si elle se levait. Les nombreux appels téléphoniques pour les soins de ma mère me stressaient beaucoup parce que j’avais peur de ne pas bien comprendre. Les demandes répétées de congé au travail me gênaient aussi, malgré la compréhension de mon patron. Je m’inquiétais les nuits et me réveillais souvent pour vérifier si tout allait bien. J’étais en train de m’épuiser, mais en femme forte, j’assumais !

L’état de santé de ma mère se dégradait de plus en plus et cela augmentait mon inquiétude, jusqu’au jour où une travailleuse sociale du CLSC, venue voir ma mère, remarqua mon désarroi. Elle me dit tout doucement : « Comment ça va pour vous ? » J’ai éclaté en sanglots ! Elle me référa à l’Association des personnes malentendantes de la Mauricie (APMM).

Au début, j’hésitais puis l’intervenante au téléphone m’a dit qu’elle était malentendante aussi. Je me suis sentie reconnue dans ce que je vivais et j’ai accepté un rendez-vous. L’intervenante m’écouta et me posa des questions sur les difficultés rencontrées pour communiquer. Elle m’informa sur les aides techniques à l’audition et les démarches pour se les procurer, dont les boutons d’appel branchés au contrôle de l’environnement qui me permettraient de dormir dans mon lit et d’être avisée si ma mère avait besoin. Nous avons aussi visionné ensemble quelques courtes vidéos qui sont sur le site Internet de l’APMM comme : Se reconnaître comme proche aidant malentendant. Je me suis reconnue dans plusieurs de ces vidéos. J’ai compris que je n’étais pas seule à vivre cette situation et SURTOUT j’ai compris que par mes croyances, j’en avais pris trop sur mes épaules.

L’intervenante a dit une phrase souvent répétée dans leurs groupes : AIDEZ-MOI À L’AIDER… Cette phrase m’a marqué et a beaucoup atténué ma culpabilité face au fait de ne pas comprendre tout ce que ma mère disait. Moi aussi j’avais besoin d’aide.

Merci à vous tous de votre aide. Simplement reconnaissante.

Tél. : 819 370-3771

Site web: www.apmm-mauricie.com

Courriel contact: apmm@cgocable.ca

Facebook: https://www.facebook.com/apmmauricie

Prochaine chronique : Améliorer sa qualité de vie!

Toutes les chroniques sont disponibles sur Facebook : https://www.facebook.com/assocdescardiaques/

Chronique financée par : l’Appui Mauricie, Les proches aidants et INFO-AIDANT 1 855 852-7784 / www.lappui.org