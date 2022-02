Hillis, Nellis et Ducharme quittent : 50% de spectateurs dès le 23 février

Les Lions de Trois-Rivières ont vu, cette semaine, Justin Ducharme et Cam Hillis plier bagage pour Laval, afin de rejoindre le club-école du Canadien. Puis ce matin, le Moose du Manitoba s’est entendu avec Anthony Nellis sur les termes d’un essai professionnel.

Voilà un autre beau casse-tête pour le vice-président et directeur général des Lions, Marc-André Bergeron. Celui qui a vu pas moins de 49 joueurs différents enfiler le chandail bleu et gris cette saison devra pallier ces absences puisque l’équipe a rendez-vous à Reading, en Pennsylvanie, vendredi et samedi.

La prochaine rencontre à domicile des Lions sera disputée le 15 février devant 500 partisans seulement. Par la suite, le Colisée Vidéotron pourra utiliser 50% de sa capacité dès le 23 février alors que les Mariners du Main seront les visiteurs. D’ailleurs, fait à noter que du 23 février au 5 mars, les Lions disputeront pas moins de sept matchs consécutifs au Colisée Vidéotron. Puis en fin de saison, 10 des 12 derniers duels de la formation trifluvienne auront lieu à domicile, soit entre le 29 mars et le 16 avril.