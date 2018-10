Hérôle poursuit sa croissance

AFFAIRES. Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières a octroyé un prêt du Fonds local d’investissement (FLI) et du Fonds local de solidarité (FLS) de 50 000$ à l’entreprise trifluvienne Hérôle.

En pleine croissance, la PME spécialisée en divertissement souhaite engager du personnel supplémentaire, agrandir ses installations et présenter de nouvelles activités à l’extérieur. « Les membres de l’équipe d’Hérôle produisent des « immersions », un concept novateur qui touche à plusieurs domaines dont ceux du tourisme et du divertissement. Tout au long de l’aventure, ses animateurs spécialement formés improvisent et s’assurent que chaque décision des participants ait un impact direct sur le déroulement du scénario », explique le président d’Hérôle, Éric Paul Parent.

Au cours des deux dernières années, Hérôle a connu un important succès avec Énigma, son jeu d’évasion grandeur nature destiné à la fois à la clientèle locale et touristique. Plusieurs autres expériences immersives sont offertes par Hérôle, dont Parcours de peur au Morrin Centre à Québec, la Nuit de l’horreur et CSI.

Hérôle emploie actuellement 10 personnes, et quatre nouveaux postes seront créés grâce à ce nouvel investissement.