Hermelyn de retour avec les Aigles

Les Aigles miseront sur de la stabilité derrière le marbre avec le retour du receveur Anthony Hermelyn pour une troisième saison.

Reconnu comme l’un des meilleurs receveurs défensifs de la Ligue Can-Am, Hermelyn a été un élément clef de la formation pour guider les Aigles à se qualifier en séries éliminatoires lors des deux dernières campagnes. L’an dernier, il a nettement amélioré sa contribution offensive avec une moyenne au bâton de 0.257, dix-huit doubles, 9 circuits et 41 points produits. Il a également mené les Aigles pour le nombre de buts sur balles avec 65.

« Anthony est un excellent receveur défensif et il a prouvé l’an dernier qu’il pouvait aussi s’imposer au bâton. Il trouve toujours le moyen d’aider et de faire mieux paraître nos lanceurs. Son retour est également très important au niveau de vestiaire, car c’est un des principaux leaders de notre équipe », mentionne le gérant, TJ Stanton.

L’athlète de 26 ans est un choix de 4e ronde des Astros de Houston au repêchage de 2015. Il compte 218 matchs d’expérience dans cette organisation dans les rangs A-, A et A+.

Rappelons que les équipes de la Ligue frontière doivent obligatoirement aligner entre 22 et 24 joueurs pendant la saison régulière et les séries éliminatoires. Elles doivent avoir un minimum de 10 recrues (recrue-1 et recrue-2) et peuvent posséder un maximum de 10 joueurs d’expérience (expérience-2 ou vétéran). Parmi les joueurs d’expérience, seulement quatre peuvent être de statut vétéran, soit âgé de 29 ans et plus.

Alignement 2020

Avant-champ

R – Anthony Hermelyn, Expérience-2

1B – Juan Kelly, Expérience-2

Voltigeurs

V – Raphaël Gladu, Expérience-2

V – Alberth Martinez, Vétéran

Lanceurs

R – Keaton Sullivan, Recrue

R – Yeison Santos, Recrue

Entraîneurs

TJ Stanton, gérant

Kole Zimmerman, entraîneur des frappeurs