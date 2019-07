Hépatites Ressources: «Dépister, c’est la clé!»

À l’occasion de la Journée mondiale contre les hépatites, Hépatites Ressources offre la possibilité à la population d’effectuer un dépistage rapide, confidentiel et sans rendez-vous à leurs locaux de Trois-Rivières (930, rue de la Terrière), de 9h à 12h, ce vendredi 26 juillet.

Il suffit d’une seule goutte de sang et de 20 minutes pour en avoir le cœur net. Hépatites Ressources profite également de l’occasion pour inviter la population à effectuer au moins un dépistage de cette maladie silencieuse au cours de leur vie. Ce dépistage permettra d’établir un diagnostic et ainsi éviter la dégradation précoce du foie.

Une campagne de sensibilisation majeure intitulée «Dépister, c’est la clé!» débutera également la semaine prochaine. À cet effet, un message sera distribué dans près de 20 000 foyers de la ville au cours des 12 prochains mois.

Le message consiste en la prévention et la sensibilisation à l’hépatite C auprès de populations cibles, décrivant les situations à risque afin de favoriser les bons comportements et réduire l’incidence de la contamination dans les prochaines années.