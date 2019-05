Hépatite C: 170 personnes dépistées

À l’occasion de la Journée nationale de sensibilisation à l’hépatite C, l’équipe d’Hépatites Ressources a offert une activité de dépistage à plus de 170 personnes dans neuf lieux différents en Mauricie et au Centre-du-Québec.

On parle d’endroits comme des centres de traitement des dépendances, des centres de réinsertion sociale et d’autres groupes ayant un accès restreint à la détection de l’hépatite C.

Les personnes qui souhaitent avoir accès à un dépistage de l’hépatite C peuvent contacter Hépatites Ressources au 819 372-1588. L’organisme offre ce service de façon permanente à ses bureaux.

Le test ne nécessite qu’une goutte de sang et le résultat est connu en 20 minutes.

L’Agence de la santé publique du Canada estime qu’un Canadien sur 100 a été infecté au cours de sa vie. Une personne peut vivre de 20 à 30 ans avec l’hépatite C sans ressentir aucun symptôme.

Pour plus d’informations sur l’hépatite C: hepatitesressources.com