Hathaway et Lacroix l’emportent: Dumoulin 5e et 7e

Louis-Philippe Dumoulin avait rendez-vous au Flamboro Speedway, ce week-end, pour y disputer deux épreuves. Jason Hathaway et Kevin Lacroix ont remporté chacune course, pendant que le Trifluvien prenait la 7e et la 5e place.

Dans le premier duel, Hathaway l’a emporté devant Lacroix, tandis que Brett Taylor complétait le podium. Alex Tagliani, de retour en piste, terminait au pied du podium pendant que Louis-Philippe Dumoulin a pris le 7e échelon.

Lors de la deuxième épreuve (4e de la saison), Lacroix a inversé les rôles, l’emportant devant Hathaway. J.R. Fitzpatrick terminait au 3e rang. Le vétéran D.J. Kennington terminait au pied du podium, pendant que Dumoulin suivait en 5e place devant Tagliani.