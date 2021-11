Harmonium symphonique en exclusivité à l’Amphithéâtre Cogeco

L’album Histoires sans paroles – Harmonium symphonique sera porté à la scène dès le 24 mai 2022. Les dix concerts seront présentés en exclusivité à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières et mettront à contribution les musiciens de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR).

Pour l’occasion, plus de 100 artistes se côtoieront sur la scène pour faire vivre une expérience musicale, sonore et visuelle aux spectateurs. Le spectacle mettra de l’avant les 140 minutes de l’album, dans une mise en scène et une scénographie de Marcella Grimaux.

Des projections multimédias inspirées de l’univers d’Harmonium ainsi que des tableaux vivants empreints de lyrisme et de poésie viendront agrémenter l’interprétation des musiciens de l’OSTR.

L’auteur-compositeur-interprète Serge Fiori se dit « ému et dépassé » de vivre cette expérience symphonique 45 ans plus tard.

« Quand on a fait l’album symphonique, on voyait qu’il se passait quelque chose d’unique, confie-t-il. Voir 70 musiciens se donner comme ça sur scène pour interpréter nos chansons, c’est une expérience fabuleuse qui dépasse l’entendement. C’est du frisson tout le temps et une création extraordinaire! »

Ce spectacle produit par GSI Musique devient le deuxième produit d’appel d’envergure de l’Amphithéâtre Cogeco, après la série Hommage du Cirque du soleil.

« Cela viendra lancer la saison estivale 2022 de l’Amphithéâtre. Ce projet a un impact majeur pour notre organisation pour la consolidation de l’Amphithéâtre comme pôle attractif d’importance », souligne Roger Picard, président de la Corporation des événements de Trois-Rivières.

Le président de GSI Musique et directeur artistique du spectacle, Nicolas Lemieux, affirme être tombé sous le charme de l’Amphithéâtre Cogeco lorsqu’il a assisté au spectacle de la série Hommage du Cirque du Soleil sur les Cowboys Fringants.

« J’avais entendu parler de l’Amphithéâtre, notamment par mon ami Jean-François Blais qui me l’avant vanté. Je suis venu voir le spectacle et j’ai été ébloui par le lieu. Pour notre projet, il était primordial que s’assurer d’une qualité sonore incroyable. Le système de son et la technologie ici sont incroyables, vante M. Lemieux. Je voulais aussi encourager les orchestres de région. »

Les billets seront en vente à partir de 87,78 $ (plus taxes) dès le vendredi 19 novembre à 11h au www.amphitheatrecogeco.com, à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson et au 819 380-9797.