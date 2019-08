Hardy Filtration acquise par une entreprise allemande

L’entreprise trifluvienne Hardy Filtration a récemment été acquise par le Groupe MANN+HUMMEL, basé en Allemagne.

MANN+HUMMEL est la société mère de Tri-Dim Filter Corporation et emploie plus de 20 000 personnes dans 80 pays. Le Groupe est également l’un des leaders mondiaux de la filtration, développant des solutions pour l’automobile, les applications industrielles, l’air pur dans les espaces intérieurs, industriels, ouverts et semi-ouverts, ainsi que l’utilisation durable de l’eau.

Pour Geneviève Hardy, présidente chez Hardy Filtration, il s’agit d’un grand pas vers l’avant pour l’entreprise de Trois-Rivières. «Cela nous procurera la stabilité financière et des investissements accrus, ainsi que l’ajout de produits améliorés pour faire croître notre entreprise de façon durable et rentable grâce à un réseau de soutien mondial et à une concentration locale continue sur le Canada», fait-elle savoir.

Du même coup, Hardy Filtration change de nom pour Tri-Dim Hardy a MANN+HUMMEL Company. Hardy poursuivra ses activités par l’entremise de son siège social de Trois-Rivières avec Geneviève Hardy et Luc Girard au sein de l’équipe de direction, tandis que Graham MacDonald, vice-président et directeur général de Tri-Dim Canda, assumera la direction et la gestion quotidiennes de l’entreprise.

Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.