Haltes routières: de nouvelles mesures à prévoir

TRANSPORT. La pandémie de la COVID-19 aura forcé l’implantation de plusieurs nouvelles mesures dans les haltes routières de la province. Celles du Centre-du-Québec et de la Mauricie n’y font pas exception.

En Mauricie, les dix haltes routières et aires de service saisonnières, municipales et permanentes des routes 40, 55, 138 et 155 demeurent ouvertes. Même chose pour les huit haltes et aires de repos du Centre-du-Québec le long des routes 20, 116, 132 et 165. Que ce soit à Arthabaska, Deschaillons, Villeroy, à Sainte-Anne-du-Sault, ou au Belvédère de Saint-Ferdinand, tout sera ouvert assure le ministère des Transports du Québec (MTQ).

De nombreux changements

La pandémie et les mesures de distanciation physique ont forcé l’implantation de nombreux changements sur le réseau du MTQ. Les toilettes ainsi que les stationnements demeurent accessibles, 24 heures par jour.

«Les lieux communs sont nettoyés et désinfectés régulièrement. Dans les aires de service, les usagers ont également accès à de l’essence, au dépanneur, au service au volant ou au comptoir pour la restauration rapide. Par contre, les salles à manger sont fermées», explique Émilie Lord, porte-parole du MTQ. Le ministère ne peut pas encore chiffrer de manière précise les coûts associés à toutes les mesures déployées pour mieux sécuriser les lieux.

Mesures sanitaires

Des affiches de sensibilisation à l’hygiène et des directives concernant la COVID-19 sont affichées partout. Le MTQ doit aussi augmenter la fréquence de surveillance de ses installations. Il a «avisé les mandataires de porter une attention particulière à la désinfection des poignées de portes, robinets et surfaces planes». Dans les endroits sans eau courante, des distributeurs de produits désinfectants doivent être mis à disposition des automobilistes aux entrées des bâtiments.

Des mesures similaires ont aussi été implantées dans les aires de service où l’on retrouve à la fois des installations sanitaires et des services commerciaux. Des produits désinfectants doivent être disponibles. Encore là, les poignées de porte, robinets et surfaces planes sont désinfectées. Un service de gardiennage sera assuré aux aires de service les plus achalandées.

«Le ministère a également déployé des blocs sanitaires équipés pour la désinfection sur quatre sites situés le long des grands axes routiers, dont les autoroutes 10, 20 et 55», indique Émilie Lord, ajoutant que l’ensemble des Villages relais a également maintenu les services essentiels et accessibles.

Le ministère invite le public à consulter le site web ou Québec 511: www.quebec511.info.