Halte-garderie, boutique et café zéro déchet… sous un même toit

Parents de sept enfants, Judith Sarrazin et Michael Provencher ont décidé récemment de se lancer en affaires. Avec leur associée, Audrey Sarrazin, ils ont fondé VégÉcolo, une entreprise qui regroupe plusieurs services zéro déchet sous un même toit.

«C’est un projet qui est né à la suite de prises de conscience en lien avec l’environnement, raconte Audrey. Judith et moi avons pris part à un festival zéro déchet à Montréal. C’est là que le déclic s’est fait. On est revenu avec plein d’idées en tête.»

«On s’est demandé ce qu’on pouvait faire, comment on pouvait contribuer à faire une différence à notre façon dans notre ville», ajoute cette dernière. De là est venue l’idée d’ouvrir une halte-garderie zéro déchet avec des horaires flexibles.

«Ça se veut un service de répit parental, explique Audrey. Ça fonctionne par blocs de quatre heures. On est ouvert sur l’heure du dîner, les soirs et les fins de semaine. Ça peut servir, par exemple, aux parents qui doivent aller faire leur épicerie après le travail, aller à un rendez-vous ou même au cinéma.»

Elle qui possédait auparavant son milieu de garde a récupéré l’entièreté des jouets qui sont mis à la disposition des enfants. Ces derniers apprennent d’ailleurs à faire du compostage et du recyclage.

«Les seuls déchets qui sont générés à la halte-garderie sont les couches jetables que les parents vont apporter, indique Audrey. On est à l’aise avec le lait maternel, les couches lavables et les lingettes lavables. Les parents peuvent aussi demander des couches lavables le temps que leur enfant est à la halte-garderie, même s’ils utilisent des couches jetables à la maison. Même chose pour les repas. Ils peuvent apporter les leurs ou prendre ceux préparés ici par Mon Petit Coin Végane.»

Un seul arrêt

Bien que la halte-garderie soit le principal service offert par l’entreprise, le trio de jeunes entrepreneurs tenait à y greffer d’autres services. Une boutique et un café mettant de l’avant les produits locaux ont ainsi été aménagés dans l’entreprise située sur le boulevard Gene-H.-Kruger.

«On fait affaire avec les entreprises les plus près de chez nous possible parce que notre but à la fin de l’année, c’est d’être carboneutre, indique Judith. L’idée, c’est aussi d’offrir le plus de services possible au même endroit pour éviter aux gens de faire de multiples arrêts. Avec des enfants, chaque petit cinq minutes que tu gagnes dans une journée, c’est toujours apprécié et ça facilite les choses.»

De plus, des ateliers, des conférences et des activités familiales sont proposés afin d’initier les gens au zéro déchet.

Des couches propres livrées à la maison

@R:L’entreprise VégÉcolo offre également un service de location et de buanderie de couches lavables. Ainsi, les parents qui le désirent peuvent louer et/ou faire nettoyer leurs couches et culottes d’entraînement.

«On va chercher les couches souillées trois fois par semaine directement chez les gens en véhicule électrique. On leur remet des couches propres en échange. On revient ensuite faire le lavage dans nos locaux à l’aide de machines industrielles», explique Judith.

«Notre but, c’est de rendre ça le plus simple possible pour les gens, ajoute-t-elle. On ne demande pas aux parents de faire un prélavage. Ils font comme si c’était une couche jetable. Ils la ferment, la mettent dans le sac de transport et mettent le sac sur le bord de la porte. On s’occupe du reste.»

Les parents ont le choix d’utiliser leurs couches ou d’en louer. Ils peuvent également choisir le service complet ou en partie.