Halloween : les tirelires Leucan de retour… mais virtuelles

La campagne des Tirelires d’Halloween de Leucan revient pour une 22e édition. Cette fois-ci, dans le souci de respecter les consignes sanitaires, chaque établissement scolaire ou groupe aura sa propre tirelire virtuelle et pourra recevoir des dons en ligne de façon sécuritaire.

Leucan espère cette année recevoir l’inscription de 400 tirelires virtuelles. Celles-ci se retrouveront au www.tirelires-leucan.com.

Les établissements auront également accès à une foule d’activités interactives, créées en collaboration avec des professionnels du milieu scolaire, favorisant les apprentissages, la discussion et l’engagement citoyen : cahiers d’exercices, quiz interactif et activités de discussion en groupe.

Pour Leucan, les Tirelires d’Halloween permettent de financer le service de sensibilisation et d’accompagnement en milieu scolaire.

« Leucan a été présente afin de bien informer l’école de la réalité de ma fille Léonie et aussi pour sensibiliser les enfants de sa classe à ce qu’elle vivait. Les Tirelires d’Halloween ont permis à ses amis et permettent aux enfants des écoles de la région de s’initier à la philanthropie et à la générosité », souligne Marie-Soleil, maman membre de Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec et enseignante au primaire.

Pour créer une tirelire virtuelle : www.tirelires-leucan.com.