Half Moon Run débutera sa tournée 2022 à Trois-Rivières

Le groupe montréalais Half Moon Run sera de passage à la salle J.-Antonio-Thompson le 24 mars 2022 avec son spectacle Look & Listen! Il s’agira du tout premier arrêt de sa tournée 2022, qui fait suite au lancement du EP Inwards & Onwards en juin dernier.

Composé des trois multi-instrumentistes Devon Portielje (chant, guitare, piano, percussions), Conner Molander (chant, guitare, clavier, piano, » pedal steel « , basse, harmonica) et Dylan Phillips (chant, batterie, piano, clavier), Half Moon Run a su se démarquer depuis 10 ans avec ses airs mélangeant le folk, le art-rock et le indie.

Ayant connu un important succès au Québec et à l’international, le groupe a reçu à travers les années de nombreux prix et distinctions, tels que les Félix Album ou Spectacle de l’année – interprétations autres (2013), Artiste québécois s’étant le plus illustré hors Québec (2016) et Spectacle de l’année – Anglophone (2017), en plus du Prix Juno Adult Alternative Album of the Year (2020) pour A Blemish in the Great Light (2019).

Le spectacle sera en vente pour les abonnés Accès Plus le 24 novembre dès 6h et pour le grand public le 25 novembre dès midi. Les billets seront en vente sur le site Web de Culture Trois-Rivières, par téléphone au 819 380-9797 et à la billetterie de la salle J.-Antonio-Thompson.

Par ailleurs, une mise en vente exclusive au fan club de Half Moon Run aura lieu le 23 novembre à midi via la plateforme du groupe.