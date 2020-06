H2O de retour le 3 juillet

Avec la confirmation du gouvernement hier, l’Aquaparc H2O est enfin libre d’ouvrir ses portes aux baigneurs, ce qu’il fera le 3 juillet prochain.

Le plus gros changement apporté sera la signalisation sur le site. Elle invitera les gens, évidemment, à conserver une distinction sociale.

«On est bien content», lance le propriétaire Patrick Bellemare. «On avait des échos que ça s’en venait et nous, on fait partie du Regroupement des parcs aquatiques du Québec. Il en avait fait la demande et elle a été acceptée.»

«Notre seul changement d’importance, c’est qu’on ne pourra pas ouvrir notre glissade à tubes où il était impossible de garder une distance entre les personnes. Pour ce qui est de la piscine à vagues, elle est tellement grande que ce ne sera pas un problème.»

Rappelons que le Regroupement des parcs aquatiques du Québec avait signalé haut et fort son mécontentement lorsque les piscines publiques avaient obtenu le droit de réouverture.