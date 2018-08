H2O ajoutera 7 glissoires et 75 aires de camping

ANNONCE. Le Camping H2O pourra aller de l’avant avec son projet visant à implanter quatre nouvelles installations totalisant sept glissoires du côté de l’aqua parc, à construire un nouveau bâtiment d’accueil pour le camping et à y aménager 75 nouveaux terrains pour les usagers. Le projet estimé à 1,6M$ a reçu, cet après-midi, une aide financière de plus de 537 000$ de la part du gouvernement du Québec.

Une installation haute de 45 pieds comptera à elle seule quatre glissoires simultanées d’une distance de 300 pieds. Une glissoire «super bowl» et deux autres glissoires jumelles hautes de 45 pieds feront aussi partie des nouveautés.

«On avait déjà annoncé deux nouvelles glissoires qui s’ajouteront à nos trois déjà en place et avec sept nouvelles, nous pourrons offrir le côté adrénaline et probablement aller chercher les adolescents. Ce que nous avions en place était un peu plus familial, donc peut-être moins intéressant pour eux», a confié le propriétaire Patrick Bellemare.

«La construction aura lieu à l’été 2019 pour que tout soit prêt à l’été 2020. Nous en avons eu des idées folles ici, qui rappelons le, nous sommes partis avec un karting comptant dix go-karts et un employé. Aujourd’hui, nous avons 85 employés, dont environ 80 qui sont des étudiants.»

L’aide financière de 537 400$ est faite à l’entreprise Productions sans limite afin de soutenir le développement de son complexe récréotouristique.

«Je suis fier de participer à la croissance d’une entreprise de chez nous. Vous savez, nous avons la plus grosse piscine à vague au Québec et H2O va devenir un incontournable sur l’Autoroute 40», a confié Marc H. Plante, député de Maskinongé et adjoint parlementaire du premier ministre pour les régions.

«Le tourisme est important et c’est un défi continuel d’innover et de se moderniser pour offrir un produit créatif et distinctif. Les gens aiment vivre leurs vacances ici et veulent la tranquillité de la nature», a renchéri Julie Boulet, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette.

Le projet de M. Bellemare inclut aussi l’ajout du service internet Wi-Fi pour l’ensemble du camping. L’aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique – Volet 3 – Appui à la stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d’aventure, du ministère du Tourisme.