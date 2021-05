Guillaume Vermette et Clément Duhaime recevront un doctorat honoris causa

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) profitera de la prochaine collation des grades pour rendre hommage à Clément Duhaime et Guillaume Vermette en leur remettant un prestigieux doctorat honoris causa afin de souligner leurs parcours professionnels et personnels des plus inspirants.

La figure de Clément Duhaime est associée de près au rayonnement de la Francophonie depuis des décennies. Originaire de Trois-Rivières, il a occupé divers postes prestigieux au Québec et sur la scène internationale. Il a fait la promotion sans relâche de l’importance d’une Francophonie multiple et diversifiée, en ce sens qu’elle est riche de ses amitiés internationales et ouverte aux autres cultures.

Son passage marquant à l’Organisation internationale de la Francophonie où, aux côtés de l’ancien secrétaire général Abdou Diouf, il a grandement contribué à la réforme et à l’actualisation des structures n’est qu’un exemple d’une carrière entièrement consacrée au rayonnement de la Francophonie, par le dialogue des peuples, des arts et de la culture.

Diplômé de l’UQTR, Guillaume Vermette est clown humanitaire et thérapeutique. Il a fait de la compassion le coeur de sa mission et de sa vie auprès de gens de tous les âges confrontés à la solitude, à la peur ou à l’abandon, que ce soit en CHSLD, dans les orphelinats, camps de réfugiés ou zones de guerre. En plus de 15 années d’activités humanitaires, il a visité une quarantaine de pays, vécu une large part de ces années du seul fruit des dons du public en devenant bénévole à temps complet.

La collation des grades des cohortes de 2020 et 2021 de l’UQTR se déplace à l’Amphithéâtre Cogeco et aura lieu les 13 et 14 septembre puisqu’il sera impossible de tenir l’événement au CAPS dans les conditions actuelles.

«On s’est donné le défi d’être créatif pour arriver à tenir cet événement important et symbolique pour les finissants. La collation des grades se fera en présence des étudiants exclusivement. Selon les discussions avec la santé publique et la situation pandémique en septembre, on pourrait évaluer l’option d’élargir le cadre des participants», indique le recteur de l’UQTR, Christian Blanchette.

«Vivre cette expérience de collation des grades en plein coeur de notre cité, et en cet endroit unique, constitue pour l’UQTR la promesse de cérémonies aussi émouvantes que spectaculaires. Nous sommes d’ailleurs très reconnaissants que l’équipe de l’Amphithéâtre Cogeco nous accueille avec autant d’enthousiasme et qu’elle nous accompagne dans l’organisation d’un événement aussi important pour les finissants et les membres de la communauté universitaire», ajoute-t-il.

Les informations et consignes en lien avec l’événement seront acheminées directement aux étudiants et employés concernés au cours de l’été. (M.E.B.A)