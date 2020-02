Guillaume Vermette au cœur de la persévérance scolaire

C’est ce matin que la Table régionale de l’éducation de la Mauricie lançait ses activités dans le cadre de la semaine des Journées de la persévérance scolaire (JPS) qui se tiennent du 17 au 21 février.

À l’échelle provinciale, le porte-parole n’est nul autre que le footballeur, et diplômé en médecine, Laurent-Duvernay Tardif. Ce dernier vient de remporter le Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City.

«Nous avons à cœur la réussite éducative, mais aussi d’embarquer tout le monde dans cette mission-là», a lancé Luc Galvani, président de la TREM. «On est partenaire avec le cégep et l’université et plusieurs acteurs du secteur privé. On veut mobiliser la communauté mauricienne à l’importance de l’éducation, la formation et de la réussite éducative.»

Guillaume Vermette, clown humanitaire, offrira quant à lui une toute nouvelle conférence aux jeunes de la Mauricie dans le cadre des JPS 2020. Il a rendez-vous dans quelques écoles primaires, en plus des 16 conférences qu’il livrera dans les écoles secondaires de la Mauricie.

«Pourquoi ai-je accepté? Parce que c’est l’essence même de tout ce que je fais, toujours de façon bénévole, par choix. J’ai le goût de rencontrer les jeunes de ma région pour leur donner des outils et les encourager à croire en eux et à continuer de croire en leurs rêves», a-t-il expliqué.

«De mon côté, je ne l’ai vraiment pas eu facile au primaire et au secondaire. J’essaye de leur dire ce que j’aurais eu besoin d’entendre à cette époque-là, comme si je parlais au petit Guillaume en même temps. Si à travers une vingtaine d’écoles, je peux changer la vie d’un seul jeune, ce sera mission accomplie.»

L’artiste Manu Militari offrira lui aussi cinq conférences dans les centres de formation générale aux adultes, dans les centres de formation professionnelle et dans les carrefours jeunesse eMploi.

Le concours «La persévérance scolaire en mots et en dessin» sera destiné aux élèves du primaire, tandis que le concours «Affiche ta persévérance» visera les établissements collégiaux et l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

La trousse «Notre persévérance» sera remise dans les milieux communautaires, ce qui permettra d’entretenir des communications sous le thème de la persévérance. Pour en savoir davantage sur la semaine des Journées de la persévérance scolaire, visitez le www.trem.ca.