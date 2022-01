Guillaume Morrissette devient porte-parole des Artisans de la Paix

Les Artisans de la Paix ont fait appel à l’auteur trifluvien Guillaume Morrissette pour que celui-ci agisse à titre de porte-parole de l’organisme.

Bien qu’il ait été surpris par la demande du directeur général des Artisans de la Paix, Robert Tardif, Guillaume Morrissette n’a pas hésité avant d’accepter: « Personnellement, j’aime quand les gestes qu’on pose ont un impact immédiat et la mission des Artisans de la Paix va exactement en ce sens. Ils ont un impact direct dans la communauté. Je suis conscient que je fais partie des gens qui sont privilégiés et chanceux, parce que je ne manque de rien, alors c’est tout à fait normal pour moi de redonner et d’être généreux envers les personnes qui ne sont pas aussi choyées ».

alors que l’auteur avait mis sur pied un projet spontané sur les réseaux sociaux.

« Certaines personnes souhaitaient faire des dons monétaires et d’autres étaient intéressées à cuisiner. Donc en coordonnant tout cela et grâce à la générosité des gens, j’ai pu distribuer, pendant 100 jours, des centaines de repas préparés pour des organismes, dont Les Artisans de la Paix », explique le porte-parole qui a récemment récidivé, dans le temps des Fêtes, en offrant cette fois-ci des repas préparés, mais aussi principalement des denrées non périssables et des produits d’hygiène.

« J’ai vraiment cette mission tatouée sur le cœur. C’est une façon pour moi de redonner à ma communauté. Quand j’ai mis les pieds là-bas pour la première fois, j’ai vraiment senti que je pouvais faire une différence, sans compter que c’est très gratifiant de voir des gens heureux grâce à ses gestes », ajoute-t-il.

« Je me rappelle encore le voir arriver, en 2020, avec tous les plats préparés! C’était inattendu, mais tellement apprécié, souligne Robert Tardif, directeur général des Artisans de la Paix. Son action avait été d’un grand secours pour nous. Ça nous avait donné un gros coup de main et c’était très généreux de sa part; c’était le début d’une belle relation. Quand j’ai mijoté l’idée d’avoir un porte-parole, c’était une évidence de le demander à Guillaume, un gars qui a une grande valeur d’entraide, d’équité et qui est ouvert au travail de collaboration. »