Guignolée des médias: retour de la collecte dans les rues

La 21e édition de La guignolée des médias Mauricie et Centre-du-Québec se déroulera du 29 novembre au 31 décembre. Cette édition marque également le retour de la collecte dans les rues le jeudi 2 décembre à travers la région, sauf dans la MRC de Maskinongé.

« La demande est grandissante à l’aube du temps des Fêtes, souligne Steve Renaud, coordonnateur de La guignolée des médias Mauricie et Centre-du-Québec. Le plus récent Bilan-Faim fait état d’une hausse de 3% des demandes d’aide alimentaire pour les gens qui vivent avec une pension de vieillesse. On constate aussi une hausse de 1000 demandes d’aide par mois dans les comptoirs alimentaires de la Mauricie/Centre-du-Québec. Il y a de nouveaux visages à la pauvreté. »

Dans la MRC de Maskinongé, la collecte dans les rues est remplacée par un Radio-Bingo – spécial Guignolée, une collaboration de la radio Country Pop 103,1. Par ailleurs, le 2 décembre, une équipe de bénévoles se trouvera à l’extérieur de la station de radio pour recueillir des dons en argent de 7h à 9h, de 11h à 13h et de 15h30 à 17h30.

À nouveau cette année, il sera possible de faire un don de 10$ en textant NOEL au 20222 ou de faire un don en ligne au guignolee.ca au montant de votre choix. Les clients des magasins Provigo et Maxi et des pharmacies Jean Coutu pourront également offrir des denrées non périssables ou des dons en argent sur place jusqu’au 31 décembre.

En 20 ans, La guignolée des médias Mauricie et Centre-du-Québec a permis d’amasser plus de 2 M$ à travers le territoire, ce qui a permis de faire 81 000 paniers de Noël. La générosité de la communauté à l’occasion de cette collecte annuelle permet de soutenir 20 000 personnes chaque année.

Le comité organisateur de la collecte n’a pas souhaité se fixer un objectif en matière de dons cette année puisque nous sommes encore dans une période d’incertitude et de transition.

« Le défi reste entier, mais j’espère que les gens resteront sensibles à la cause pour nous permettre de donner un peu de magie pendant les Fêtes à des personnes dans le besoin. Personne ne devrait rester sur sa faim », ajoute M. Renaud en invitant les gens intéressés à donner du temps à s’inscrire comme bénévoles pour la collecte sur rue ou pour la confection des paniers de Noël.

Les sommes recueillies seront remises à neuf organismes de la région pour la conception de panier de Noël. Il s’agit du Centre Roland-Bertrand, du CAB de la Moraine, Ressources aide alimentaire, du CAB de Grand-Mère, du Centre du Plateau Laval, des Artisans de la Paix, du CAB de la MRC de Bécancour, du CAB de la MRC de Maskinongé et de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec.

Par ailleurs, 60 exemplaires du livre de recettes Et si ensemble on écrivait une histoire de bouffe, réalisé par Cuisigam, sont en vente. Tous les profits de la vente iront à La guignolée des médias Mauricie et Centre-du-Québec. Les partenaires Cuisigam et Chef Sonia s’engagent même à doubler le montant amasser.

Neuf ambassadeurs issus de différents médias de la région joignent également leur voix pour faire connaître la cause de La guignolée des médias: Myriam Fugère (Bell Média), Éric Lachapelle (VIA 90,5), Nino Manusco (92,9 CFUT), Julie Michaud (Le Nouvelliste), Marie-Claude Paradis-Desfossés (TVA Mauricie), Isabelle Perron (Cogeco Média), Billie-Lou Roy (Country Pop 103,1), Amélie St-Pierre (Icimédias) et Amélie St-Yves (Noovo).

Notons que les entreprises du territoire qui désirent réaliser une collecte de denrées et de dons monétaires dans leur milieu peuvent contacter le responsable régional à steve@beaudoinrp.com pour faire le lien avec l’organisme du territoire concerné.

Un hommage à Carolle Dupont

L’équipe de La guignolée des médias Mauricie et Centre-du-Québec a profité de la conférence de presse pour rendre hommage Carolle Dupont, une bénévole de longue date de la guignolée dans le secteur de Shawinigan qui est décédée il y a deux mois.

« Carolle, pour nous, c’était notre disque dur à La Guignolée. Elle était la plus ancienne, celle qui avait la réponse à tout ce qu’on ne savait pas. C’est une personne qui était toujours disponible pour nous, toujours présente à nos rencontres. Elle était très près des bénéficiaires de la guignolée également. On voyait que Carolle avait cette cause à cœur. On croyait que tout allait bien, mais malheureusement, elle nous a quittés plus tôt que prévu. C’est une grande perte pour l’organisation », a témoignée Amélie St-Pierre, membre du comité de La guignolée des médias Mauricie et Centre-du-Québec et directrice générale des Hebdos Mauricie/Rive-Sud.

Le comité régional de la guignolée a remis un cadre commémoratif à son conjoint Daniel afin de souligner toutes les années d’implication de Carolle Dupont pour la cause.