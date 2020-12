Guignolée des médias: plusieurs façons de donner

La guignolée des médias Mauricie et Centre-du-Québec se déroule jusqu’au 24 décembre. Les besoins sont particulièrement importants cette année.

«Avec la pandémie de COVID-19, les besoins sont encore plus criants : des gens ont perdu leur emploi, les temps sont durs pour les restaurateurs… On le voit, on le sent que c’est plus difficile. Les demandes sont encore plus évidentes cette année. En temps normal, avec la guignolée, on donne à environ 5000 familles de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Je m’attends à ce que ce soit encore plus que ça», explique Julie Michaud, l’une des ambassadrices de la guignolée des médias et directrice des ventes et marketing au Nouvelliste.

Dans l’espoir de compenser l’absence de la collecte dans les rues qui n’a pas lieu aujourd’hui, l’organisation a mis de l’avant une nouvelle initiative : le programme de financement Du cœur en double offert sur la plateforme La Ruche. Pour l’instant, près de 8000$ en dons ont été effectués sur la plateforme.

«Pour chaque don, Desjardins double la mise. C’est super intéressant! Les gens ne peuvent pas avoir la défaite qu’ils n’ont pas de poignée de change à donner. Tout le monde peut faire un don et il y a différentes façons de le faire», souligne Julie Michaud.

L’objectif est ainsi d’amasser un montant global de 40 000$ dans la région, en incluant la contribution de Desjardins.

En nouveauté cette année, grâce à un partenariat avec l’entreprise trifluvienne Cuisigam, un livre de recettes comprenant des recettes originales provenant de gens de la Mauricie est également disponible au coût de 20 $. Les profits sont remis directement à La guignolée.

«On sait qu’il n’y aura pas de party de Noël cette année. Pourquoi ne pas acheter ce livre en cadeau à tous les employés et faire un don en même temps! Ça permet de redonner à la communauté en plus. C’est un beau livre de recettes à donner ou à recevoir en cadeau», fait remarquer l’ambassadrice.

Il est possible de le commander en ligne sur le site de Explore Trois-Rivières (https://exploretroisrivieres.com/produit/livre-de-recette-cuisigam/) ou en se rendant directement chez Cuisigam, à Trois-Rivières.

On peut aussi faire un don de 10 $ en textant Noël au 20222 ou de faire un don en ligne via www.guignolee.ca au montant de votre choix.

Évidemment, les dons de denrées sont toujours acceptés chez plusieurs partenaires, dont chez Jean Coutu et les marchés Provigo.