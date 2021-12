Guignolée des médias: plus de 135 000$ recueillis lors de la collecte dans les rues

En dépit de la météo, des centaines de bénévoles se sont activés aux quatre coins de la région à l’occasion de la collecte dans les rues de La guignolée des médias Mauricie et Centre-du-Québec, le 2 décembre. Au terme de la journée, le bilan provisoire des dons des automobilistes s’élevait à 136 333$. Ce montant n’inclut toutefois pas les dons effectués en ligne et par texto.

Le comité organisateur note une légère baisse quant au nombre de denrées, tandis qu’un peu plus de sept tonnes ont été amassées jusqu’à présent, comparativement à 10 tonnes en 2019.

« Je remarquais sur le terrain que les gens donnaient des montants importants, plus que des denrées.

Pour les gens dans le besoin, chaque don fait une différence puisque plus de 26 500 personnes et une famille sur trois requièrent les services des comptoirs d’aide alimentaire de la région à tous les mois. Je remercie les organismes, les bénévoles, nos ambassadeurs et les médias de leur participation à l’événement. Sans eux, tout cela ne serait pas possible « , souligne Steve Renaud, coordonnateur de La guignolée des médias Mauricie et Centre-du-Québec.

On se rappellera qu’il s’agissait du retour des collectes de rues après une année d’arrêt forcé en raison de la pandémie. Ce retour était toutefois limité puisqu’environ 70% des points de collecte ont été autorisés par les municipalités. Les mesures sanitaires ont également limité le nombre de bénévoles par coin de rue et quelques organisations ont eu de la difficulté à combler certaines plages horaires avec des bénévoles disponibles.

La campagne annuelle de collecte de denrées non périssables et de produits d’hygiène se poursuit

jusqu’au 31 décembre via les partenaires Amis de la Guignolée : Jean Coutu, Maxi et Provigo. La collecte de denrées est également disponible jusqu’au 22 décembre au kiosque temporaire de Cogeco Connexion, situé à la Plaza de la Mauricie de Shawinigan, et jusqu’au 7 janvier au kiosque permanent du Centre Les Rivières.

De plus, les gens désirant participer à l’effort collectif peuvent toujours le faire en textant le mot » NOEL » au numéro 20222 pour une contribution de 10 $ ou encore en faisant un don en ligne (reçu d’impôt pour les dons de 20 $ et plus) à guignolee.ca.

L’argent et les denrées amassés serviront à confectionner p5300 paniers de Noël pour les familles dans le besoin de la région.

Appel aux bénévoles

Les personnes qui souhaiteraient offrir quelques heures pour soutenir les organismes qui confectionneront les paniers de Noël ou encore pour en faire la livraison, d’ici au 22 décembre, n’ont qu’à compléter le formulaire en ligne sur le site guignolee.ca (onglet devenir bénévole).