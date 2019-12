Guignolée des médias : la région généreuse!

La population s’est, encore une fois cette année, montrée généreuse à l’endroit des plus démunis à l’occasion de la Guignolée des médias de la Mauricie/Centre-du-Québec. Au cours de la journée de jeudi, le bilan provisoire s’élevait à 182 348$ de dons, soit une hausse de 28 300$ comparativement à 2018.

De son côté, le tonnage de denrées recueillies est légèrement en baisse avec près de 10 tonnes amassées jusqu’à présent. N’oublions pas que la collecte de denrées non périssables se poursuit jusqu’au 24 décembre auprès des partenaires que sont Jean Coutu, Maxi, Provigo et Via Capitale.

«Nous remercions l’ensemble de la population pour ce grand élan de générosité. Pour les gens dans le besoin chaque don fait une différence puisque cette année, la moitié des comptoirs d’aide alimentaire manque de denrées, ce qui signifie beaucoup de tablettes vides, de réfrigérateurs vides, d’assiettes vides et surtout beaucoup de ventres vides. Je remercie les organismes, les bénévoles et les médias de leur participation à l’événement. Sans eux, tout ça ne serait pas possible », souligne Steve Renaud, coordonnateur de la Guignolée des médias en Mauricie/Centre-du-Québec.

Notons toutefois que ces données ne tiennent pas compte des dons en ligne et par texto, de sorte qu’un bilan plus complet sera fait dans les prochains jours.

Les cinéphiles aussi peuvent soutenir la campagne régionale à même leur passe-temps favori, car trois cinémas de la région (Cinéma du Cap, Cinéma Fleur de Lys et Place Biermans), en collaboration avec Films Séville, recueillent des denrées non périssables dans le cadre de la promotion du film Merci pour tout.

Les gens peuvent aussi encore faire des dons en argent en textant le mot « REMPLIR » au numéro 20222 pour une contribution de 10 $ ou encore en faisant un don en ligne à guignolee.ca.

Plus de 500 bénévoles ont mis la main à la pâte, hier, pour recueillir des dons.