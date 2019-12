Guignolée des médias: 5300 familles seront aidées durant les Fêtes

La Grande Guignolée des médias de la Mauricie/Centre-du-Québec bat son plein depuis tôt ce matin. De nombreux bénévoles collectent les dons en denrées et en argent à l’intersection des rues aux quatre coins de la région.

«On a des bénévoles motivés à amasser des dons pour la cause. J’invite les gens à être généreux, à saluer les bénévoles et à les remercier pour leur implication. On peut aussi donner dans les supermarchés participants jusqu’au 24 décembre», rappelle Steve Renaud, coordonnateur de la Grande Guignolée des médias de la Mauricie/Centre-du-Québec.

Les dons serviront à confectionner des paniers de Noël à 5300 familles défavorisées habitant sur le territoire.

«La période des Fêtes est cruciale pour beaucoup de familles dans le besoin qui n’ont pas nécessairement les moyens financiers pour se payer ces petits plus pour la famille. Ça représente environ 20 000 personnes qu’on rend heureuses pour les Fêtes», ajoute M. Renaud.

Ce dernier en est à sa première année à la coordination de l’événement. Bien qu’il organisait l’événement régional depuis plusieurs mois, il se dit particulièrement motivé de vivre cette expérience sur le terrain, dans cette ambiance festive.

«On voit des gens qui donnent de la monnaie, mais aussi des billets de 204 et 100$. Les gens sont vraiment généreux et croient à la cause», complète-t-il.

Un premier bilan préliminaire sera dévoilé au cours de la soirée.