Guignolée des médias: 123 969$ amassés en Mauricie/Centre-du-Québec

Avec des dons totalisant 4 052 067 $ pour sa 20e édition, La guignolée des médias établit un record au Québec malgré le contexte de la pandémie. En Mauricie/Centre-du-Québec, la générosité de la population a permis d’amasser 123 969$.

Ce montant exclut, pour l’instant, les dons par texto, la vente des livres de recettes de Cuisigam et les dons récoltés chez les partenaires, dont la répartition n’est pas complétée.

« Nous sommes très fiers du résultat final de La guignolée 2020. Malgré le contexte actuel et la décision de ne pas tenir la traditionnelle collecte de rue cette année, la population a été très généreuse et le résultat témoigne de la grande mobilisation de tous les médias de la région pour la cause», souligne Steve Renaud, coordonnateur régional de La guignolée des médias.

Tout au cours de la durée de la collecte virtuelle, La guignolée a pu compter sur l’ensemble des médias des deux régions impliquées et sur les huit ambassadeurs qui ont participé de façon plus active au déroulement de l’ensemble de la collecte de dons. Il s’agit de Claude Bolduc (VIA 90,5), Guillaume Gingras (Bell Média), Dannie Lahaie (92,9 CFUT), Julie Michaud (Le Nouvelliste), Marie-Claude Paradis-Desfossés (TVA Mauricie), Isabelle Perron (Cogeco Média), Samuel Poirier-Rousseau (Country Pop 103,1) et Amélie St-Pierre (Icimédias).

Neuf organismes étaient à nouveau associés à La guignolée des médias Mauricie et Centre-du-Québec. Il s’agit du Centre d’action bénévole de Grand-Mère, du Centre d’action bénévole de la Moraine, du Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour, du Centre d’action bénévole de la MRC de Maskinongé, du Centre du Plateau Laval (Bécancour), de Moisson Mauricie et Centre-du-Québec, des Artisans de la Paix (Trois-Rivières), du Centre Roland-Bertrand (Shawinigan) et du Centre La Ressource de Nicolet.

Depuis ses débuts en 2001, La guignolée des médias a récolté au-delà de 49 millions $ et des milliers de kilos de denrées au bénéfice de plus de 100 organismes et de comptoirs d’aide alimentaire de partout au Québec.