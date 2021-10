Growlers-Lions, Prise 3

C’est ce soir, toujours en direct du Colisée Vidéotron de Trois-Rivières, que la série de trois matchs prendra fin entre les Growlers de Terre-Neuve et les Lions de Trois-Rivières.

Les Lions ont apporté plusieurs ajustements entre le premier et le deuxième affrontement, ce qui laisse présager qu’ils pourraient remporter le premier match de leur histoire ce soir.

Les hommes d’Éric Bélanger ont quand même été dans le coup dans le match inaugural, eux qui sont presque parvenus à réduire l’écart 4 à 3 en fin de deuxième période, sur une échappée d’Alexis D’Aoust, et presque parvenu à réduire l’écart à 4 à 3 en début de troisième tiers, sur un bon lancer d’Arsen Khisamutdinov.

Lors du deuxième duel, les Lions ont tenu bon tout au long du match, réduisant même l’écart à 2 à 1 en début de troisième période. Malheureusement, ils se sont butés à un Keith Petruzzelli en grande forme, lui qui a terminé sa soirée de travail avec 35 arrêts.

Trois-Rivières tentera de renouer avec la victoire ce soir et une des clés pour y parvenir devra être l’efficacité en supériorité numérique. Reste à savoir si on aura droit à un deuxième duel entre Evan Cormier et Kevin Poulin devant le filet?

Les Lions prendront ensuite la route vendredi, pour y affronter les Mariners du Maine, équipe affiliée aux Bruins de Boston. Par la suite, ils rentreront à la maison pour y disputer deux matchs face aux Royals de Reading, formation basée en Pennsylvanie, les 5 et 6 novembre.